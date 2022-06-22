費達拿積分將被清零　告別時刻將至？

職業網球聯會（ATP）日前公布新一期排名，當中最近兩年飽受傷患困擾的「瑞士天王」費達拿僅得600分，排名再跌28位至第96位，加上「費天王」篤定缺席下周展開的溫網，以致他在2019年溫網得到亞軍，從而取得的分數都會下一期的排名中扣除，令費達拿將會接近25年以來，首度在ATP排名榜中被除名。

將於8月8日踏入41歲的費達拿，對上一次出席公開比賽已數至去年的溫網8強，當時「費天王」直落3盤不敵現時世界排名10位的波蘭好手哈卡茲，自此費達拿便一直缺席比賽至今，早前亦有消息指，費達拿將會在今年10月舉行的瑞士巴塞爾室內網球賽復出，這意味着費達拿在10月之前亦不會得到任何積分，使他的分數將在7月11日的排名榜中被「清零」，自1997年9月以來，首次失去ATP世界排名，幾近篤定以外卡身份參加10月的巴塞爾網球賽。

此外，溫布頓賽會於周二（21日）公布各選手的種子席位，由於溫網禁俄羅斯及白羅斯球手參賽，俄羅斯「一哥」麥維迪夫無法參賽，排名第2的德國名將沙華列夫又因傷缺席，令分別位於第3，4位的祖高域及「泥地王」拿度被列為第1，2號種子，若二人要碰頭則會在決賽，爭逐王座。