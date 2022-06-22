亞協盃　帶領臺南市FC爭出線　郭嘉諾：望創造歷史

即將於泰國武里南展開的「亞協盃」J組賽事，除了有東方龍獅和理文兩支港超球隊之外，還有由香港教練郭嘉諾領軍的臺南市FC。「嘉諾Sir」接受本報訪問時，透露球隊備戰的情況，亦分享執教球隊超過1個多月後的感想，直言希望在今次亞洲賽，帶領台灣足球創造歷史。

為備戰今次「亞協盃」分組賽，臺南市FC於上周二（14日）已啟程前往泰國，進行賽前集訓，並頻頻約戰當地球隊「拍跳」，包括曾與泰國U19代表隊進行熱身賽，靠安以恩大演帽子戲法，以3比0擊敗對手。「嘉諾Sir」講到友賽目的，同時對球隊表現作總結：「都見到球隊唔同嘅變數，我哋喺台灣都喺主攻嘅球隊，部分球隊對住我哋都會縮後防守，所以我哋都希望喺泰國面對強啲嘅球隊，訓練防守企位，兩場友賽我哋都冇失過波，準備都唔錯。」惟「嘉諾Sir」續指因球員確診新冠肺炎和出現傷病情況，球隊陣容一直未能達至「夫添」狀態，或成今次征途的一大隱患。

由抵台後完成隔離，到正式接手球隊教鞭至今，「嘉諾Sir」已經與球員相處了超過1個月時間，他表示溝通上不成問題，亦談到對臺南市FC球員的印象：「佢哋係一班好年輕嘅球員，都好主動去問我嘢，佢哋好多人都冇出外踢過波，好想知道出面係咩情況。」他認為當地球員與香港球員的一大分別，在於戰術變化的適應能力：「喺當地聯賽，佢哋針對對手嘅戰術係比較少同單一，當我去同佢哋做戰術變化嘅時候，佢哋需要較長時間去適應時。」「嘉諾Sir」提到完成台灣企業聯賽首階段賽事後，球隊有足夠時間去進行戰術演練。

過往「嘉諾Sir」曾擔任港隊教練，亦執教過多支港超球隊，今次於「亞協盃」要面對香港球隊，他坦言自己未有太深感覺：「無論我帶任何球隊，去到亞協都係為球隊爭取成績。」去年中華台北代表隊於「亞洲盃」外圍賽第二圈附加賽，遭印尼淘汰止步，「嘉諾Sir」認為當地球員見到不少鄰近地區的代表隊，成功打入「亞洲盃」決賽周後，都不禁感到震撼：「佢哋都希望台企球隊，可以喺亞洲賽舞台發光發亮，呢個都係我嚟到之後想做嘅嘢。」

臺南市FC上屆「亞協盃」首嚐參賽滋味，「嘉諾Sir」表示球隊總結上次經驗後，今次是時候衝擊晉級資格：「以我哋球員現時狀態，今屆分組賽係有機會爭出線。」如何取得成績突破，「嘉諾Sir」表示關鍵在於球隊能否執行賽前部署：「泰國呢度天氣都幾熱，中立場比賽，邊隊都唔會有著數，希望球員可以做到我嘅戰術安排，為台灣足球創造歷史。」