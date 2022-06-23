PSG證實邀加迪亞執教　大換血尼馬被掛牌

巴黎聖日耳門(PSG)易帥一事如火如荼，球會班主艾卡理化周三(22日)證實，尼斯教練加迪亞係PSG新教練人選，兩間球會已就過檔細節進行談判。隨住新帥即將上任，據報PSG喺陣容、戰術上都會大執位，巴西球星尼馬已被通知唔喺球隊計劃之內，等有合適開價就會將佢賣走。

艾卡理化日前接受《巴黎人報》專訪，坦誠公開球隊換帥計劃詳情：「我哋已經同尼斯商討緊，呢個唔係乜嘢秘密，我希望可以盡快達成協議，不過都會尊重尼斯捍衞佢哋自身利益。」對於曾經瘋傳嘅目標施丹，艾卡理化就劃清界線：「好多球隊想搵施丹，包括法國國家隊，但PSG從來冇同佢傾過。」

加迪亞正式執教PSG只係時間問題，曾經同佢喺里爾合作無間嘅甘波斯，早前已落實出任PSG顧問，接掌球隊組軍同發展大權。法國媒體《Foot Mercato》爆料，甘波斯已為PSG嘅戰術、陣容重組進行大改革，包括將會以基利安麥巴比同美斯為核心改踢3-5-2，正選陣容已經冇巴西前鋒尼馬嘅位置。

報道指啱啱續約嘅麥巴比毫無疑問係重建核心，改踢3-5-2亦可以令美斯、阿舒拉夫等球員發揮所長，另外PSG已非常接近簽入葡萄牙中場域天拿同連拿度山齊士，目標係再簽埋國際米蘭中堅史堅尼亞，同馬昆賀斯、派斯奴甘佩比組成3中堅。

重點係尼馬嘅正選位置將會不保，艾卡理化喺訪問中亦暗示：「PSG要走實務路線，唔再要浮誇、豪華嘅球員。」被問到尼馬係咪計劃之內，艾卡理化亦冇直接回應：「我哋唔會公開討論呢樣嘢，有球員嚟就有球員走，但一切都會係內部進行。」

甘波斯今夏出任PSG顧問，取代巴西總監李安納度嘅職務，甘波斯曾經出任摩納哥同里爾總監，喺摩納哥發掘出基利安麥巴比等天才新星，前季就協助里爾爆冷贏法甲冠軍，成功打破PSG嘅壟斷，而當時里爾教練就係加迪亞。