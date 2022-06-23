【港講J.League】稀有品種　土產柱躉中鋒逐個捉

講起日職聯的經典射手，隨口都可以數出三浦知良、中山雅史、大久保嘉人等等，但似乎都係身形唔算健碩、踢法靈活之輩，土產的傳統高大柱躉式中鋒晌日職聯似乎少之又少，今日就同大家睇下日職聯歷來幾個比較經典的稀有品種。

●1. 高木琢也

日職聯成立初期，高木琢也可以話係當時其中一個標誌性球員，資歷較深的日本球迷應該一定記得佢。高木琢也在1990年加盟日本乙組足球聯賽球隊藤田工業（湘南比馬前身），展開足球之路；高木琢也首季代表藤田工業上陣15場射入3球，加上本身身高達1米88，當時已經備受留意。

高木琢也在翌季轉投萬事得汽車（廣島三箭前身），自此成為廣島三箭英雄人物。在1991至92年球季，高木琢也在場上持續有好表現，上陣22場取得9個入球，令佢獲選為當屆最佳年青球員之餘，更得到當時日本國家隊教練奧夫特的徵召，出戰在1992年5月對阿根廷的友賽。及後在8月的皇朝盃賽事，高木琢也更在作客的情況下射破中國隊的大門，從此成為奧夫特麾下不可或缺的成員。

日本在1992年主辦亞洲盃決賽周，當時從未奪冠的「藍武士」銳意在主場捧盃攞威，狀態大勇的高木琢也當然在大軍之中。日本隊當時有如日方中的三浦知良作為主力射手，而為佢晌前線開山劈石的正係高木琢也。高木琢也在當屆賽事只得1個入波，但就係決賽擊敗沙特阿拉伯的唯一入波，自此亦奠定了高木琢也在日本國家隊的地位。

1993年日職聯成立，各支參賽球隊從海外引入名氣、實力俱備的外援加盟，廣島三箭當時就招攬了捷克射手哈錫加盟，同高木琢也組成前鋒組合。在日職聯首季，高木琢也上陣29場取得11個入球，當中有唔少入波係靠哈錫鋪橋搭路，更令廣島三箭在日職聯初期成為實力份子之一。

雖然在聯賽表現出眾，但高木琢也當時卻迎來失意的國家隊生涯，事關高木琢也在1994世界盃亞洲區外圍賽的最後一場對伊拉克的生死戰竟然停賽，而日本國家隊當時亦晌最後一刻被伊拉克扳平，產生了史上著名的「多哈悲劇」與世界盃決賽周席位擦身而過，而高木琢也自己亦無緣參與世界盃，相信係佢職業生涯上的遺憾之一。

失意於國家隊，但高木琢也在日職聯就繼續爆發，切合佢「新核彈頭」的綽號。1994年球季，高木琢也踢足42場亦射入14球，更為廣島三箭贏得當季次階段聯賽冠軍，無論係高木琢也抑或係廣島三箭，均登上了當時的頂峰。在往後幾季，身為球隊隊長的高木琢也繼續有穩定演出，在1996及1997球季皆取得雙位數入球量。可惜好景不常，廣島三箭在1998球季開始前陷入財困，被迫出售陣中主力球員，年過30的高木琢也亦未能倖免被賣至另一勁旅川崎讀賣（東京綠茵前身）。

在效力川崎讀賣首季，高木琢也依然交出9個入波，但隨住年事漸高加上受傷患困擾，高木琢也在川崎讀賣的第二季上陣唔夠20場，更只入2球，結果在2000年球季轉投當時在日乙的北海道札幌岡薩多。雖然轉戰水準較次的日乙，但高木琢也明顯無復當年勇，在2000年球季顆粒無收後最終宣佈掛靴，並向教練界發展。

投身教練行列後，高木琢也自2004球季開始先後執教FC橫濱、東京綠茵、熊本羅亞素、長崎成功丸、大宮松鼠及SC相模原，在2017年球季帶領長崎成功丸歷史性取得日乙亞軍並升上日職聯可以話係高木琢也執教生涯的最大亮點。高木琢也剛在五月底同SC相模原分手，但以佢的江湖地位同執教往績，相信好快可以重回日本球迷的視線之中。

●2. 高原直泰

礙於身材上的限制，來自東亞的中鋒晌歐洲球壇取得成功的例子並唔多，而高原直泰可說是當中的表表者。

身高唔夠6呎的高原直泰，說不上有作為中鋒的天生條件，但佢甚具衝刺力的踢法，令佢晌日職聯賽事如魚得水。高原直泰在高中畢業後於1998球季加盟磐田山業展開職業生涯，首季上陣20場取得5個入球的不俗成績，令佢成為當季日職聯的最佳年青球員，奠定佢的球星地位。1999年球季磐田山葉一舉贏得日職聯及亞洲冠軍球會盃，令高原直泰的事業大躍進，而高原直泰的穩定表現更令佢在2001年獲得外借到阿根廷班霸小保加的機會，外借期間高原直泰上陣6場取得1個入球，總算有所收穫。

出外學法後，高原直泰的技術果然更上一層樓，在2002年日職聯球季上陣27場射入26球，更獨攬最有價值球員及神射手兩個個人獎項。雖然高原直泰因傷而缺席2002年日韓世界盃，但佢晌日職聯的出眾表現就獲得德甲球會漢堡的青睞，在2003年1月轉戰德甲。

高原直泰在效力漢堡期間的入球率唔算高，但佢晌前線衝鋒陷陣的作用卻唔細，總算為漢堡近年的少有盛世出力不少。晌效力漢堡三個半球季後並代表完成2006德國世界盃後，高原直泰在2006年暑假轉投另一德甲球會法蘭克福，更在當季取得11個入波，創下個人在德甲的入球新高。

經過數年旅歐後，高原直泰在2008年球季回流日職聯加盟當時得令的浦和紅鑽，但效果卻不如預期，之後更被外借到韓職效力水原藍翼。高原直泰在韓職效力半季期間表現不俗，終於在2011年成功逃脫浦和紅鑽轉投清水心跳，而佢晌效力清水心跳期間依然有貨交，兩季加埋仍有9個入波。

到2013年，已屆34歲的高原直泰依然未肯言休，毅然轉投當時身處日乙的東京綠茵，更在當季取得11個入波。翌季高原直泰繼續尋求機會，轉戰日丙效力SC相模原再效力兩季，最後在2015年球季後離隊。

外界當時以為高原直泰會就此掛靴，殊不知轉頭與日本柔道界名將野村忠宏成立SV沖繩並參與九州足球聯賽。時至今日高原直泰除了擔任球會主席，更兼任球員、領隊，去到43歲的今日繼續身兼三職，可見高原直泰對足球的熱愛。

●3. 前田遼一

前田遼一年僅19歲的時候毅然放棄升讀大學的機會，決定投身職業足球並加盟磐田山葉開始球員生涯。不過隊長中山雅史地位超然，正選中鋒的地位當然難以撼動，前田遼一雖然被選為2000年的亞洲最佳年青球員，但出場機會依然極少，頭3季只係錄得14次出場機會。

2003年球季，中山雅史受傷要長抖，前田遼一被委以重任取代老大哥擔任射手角色，結果無令球迷失望。前田遼一在當季日職聯出場28次取得7個入波，表現漸入佳境。此後在2005及2006球季接連兩季取得聯賽入波雙位數，奠定佢晌日職聯的一線射手地位。在2009球季，前田遼一除了入選日職聯最佳11人外，更成為當季神射手；到2010球季，前田遼一除了蟬聯上述兩個獎項，更獲選為日職聯最有價值球員，可以話係名利雙收。

講到前田遼一，當然不得不提著名的「前田遼一魔咒」。自2007球季開始，先後有6支球隊被前田遼一攻入當季「開齋波」後，最終降班。甲府風林、東京綠茵、千葉市原、京都不死鳥、山形山神甚至當時在日本稱王稱霸的大阪飛腳皆逃唔過降班魔咒，都咪話唔邪。

2011年，前田遼一有份入選日本國家隊大軍出戰卡塔爾亞洲盃決賽周，整個賽事射入3球的佢亦協助日本勇奪冠冠軍，國際賽生涯總算有所成就。不過磐田山葉自2012球季後表現大不如前，漸漸由爭標份子變為護級份子，雖然前田遼一一直保持甚高的入球率，但仍然阻止唔到磐田山葉在2013球季後首次降落日乙作賽。降班後前田遼一並無選擇離隊，反而繼續隨隊征戰日乙；2014日乙球季前田遼一繼續保持高入球率，全季射入17球，但磐田山葉只排第四，在升班附加賽亦敗於山形山神腳下無緣升班，結果在季後宣佈離隊轉投FC東京再戰日職聯。年紀唔細的前田遼一在效力FC東京首季仍然交出9個入球，但在球隊的重要性逐漸減退，更一度被外借到FC東京U-23出戰日丙聯賽。2019年球季，前田遼一轉投另一日乙球隊FC岐阜，再效力兩季後正式掛靴。

前田遼一本身身材高大，頭鎚入球當然少不了，但除此以外前田遼一左、右腳皆能，亦有不俗的盤扭技術，可說是近代日本的最佳中鋒之一。

●4. 夏雲拿

出身自運動世家的夏雲拿，父親乃職業足球員，當年因為外流日本效力FC萬事得而晌日本落地生根。雖然夏雲拿並無日本血統，但由細到大都係晌日本接受足球訓練，話佢係土炮中鋒絕不為過。

曾經效力過北海道札幌岡薩多U15的夏雲拿，最終在橫濱水手開始職業球員生涯，當年更試過隨隊來港出戰南華，對於香港球迷來講絕不陌生。效力水手初期，夏雲拿曾被外借到當時在日乙角逐的福岡黃蜂及鳥棲砂岩，更有不俗的入球率，可說是嶄露頭角。

雖然晌日乙表現不俗，但夏雲拿晌橫濱水手依然上唔到位，結果在2010球季毅然加盟日乙球會甲府風林。夏雲拿在首季上陣30場即射入20球，帶領球隊升班；翌季夏雲拿晌日職聯上陣32場亦射入17球，獲選為日職聯最佳11人之一，可惜佢的好表現仍然無阻甲府風林降班的厄運。

身高達1米94，加上本身有荷蘭國籍，夏雲拿可說是具備旅歐條件，最終在2012年年頭轉投荷甲老牌球會維迪斯展開外流生涯。夏雲拿在頭半季取得5個入波，接住兩季亦取得雙位數入球量，表現不俗下結果得到當時的西甲球會科爾多瓦招手，在2014年夏天轉戰西班牙。

夏雲拿轉戰西甲後的發展卻不如預期，效力科爾多瓦半季後就正式解約成為自由身球員。離開西班牙後，夏雲拿輾轉效力過芬蘭班霸赫爾辛基，又返過去荷甲效力海牙，當中晌2015至2016球季為海牙射入16個聯賽入波，可以話係夏雲拿旅歐期間的高峰。

2017年夏天，夏雲拿決定離開海牙，返回日本加盟晌日職聯逐漸站穩陣腳的神戶勝利船，不過晌效力神戶勝利船期間夏雲拿可以話係傷多過踢，兩季加埋亦踢唔夠20場，最終晌2018球季離隊轉投仙台維加泰。可惜的係夏雲拿依然無復當年之勇，在2018年整季只係為仙台維加泰上陣6場。到2019年夏雲拿再次外流，加盟泰國頂級聯賽球隊曼谷聯，但依然無乜起色。直到2020球季，夏雲拿就返回成名地甲府風林效力一季。

離開甲府風林後，夏雲拿並無正式宣佈掛靴，但佢晌2021年年頭已經轉投業餘球隊FC岐阜邦保拿拉，參戰東海成人聯賽享受足球。夏雲拿的旅歐生涯雖然精彩，但晌日本國家隊就無乜成就，唯一亮點亦只係試過代表日本出戰2013洲際國家盃；球員生涯期間夏雲拿合共代表日本18次，取得4個入波，只能說是不過不失。

●5. 渡邊千真

之前講過的四位日本土炮中鋒，都係國腳級人馬，相比之下渡邊千真的級數確係有所不及，但呢位射手在職業生涯初期確實帶畀唔少球迷希望。

身高1米82的渡邊千真雖然唔算特別高大，但速度、射術、頭鎚兼備的佢就足以擔任正中鋒的角色。在早稻田大學畢業後，渡邊千真在2009年正式為橫濱水手效力展開職業生涯，晌第一次代表球隊上陣出戰廣島三箭就立即取得入波；而晌2009球季渡邊千真以新人身份取得13個入球，打破了前輩城彰二保持的紀錄，更順理成章獲選為當季最佳年青球員，風頭一時無兩。

不過在之後兩個球季，渡邊千真的氣勢就不及首季，分別只得8球及7球，結果在2012球季轉投FC東京。在FC東京的第一個球季，渡邊千真的表現未算突出，各項賽事只得11個入球，點不知去到2013球季迎來大爆發，在日職聯上陣33場取得17個入球。不過去到2014球季渡邊千真的表現又再下滑，整季令人失望地只得4個入波，結果黯然轉會至神戶勝利船。

渡邊千真在當時的質素不被球壇懷疑，但表現不穩的毛病卻令人擔心，勢估唔到去到神戶勝利船又再出現大爆發。在巴西籍教頭尼仙奴的帶領下，渡邊千真在首3個球季於各項賽事均取得雙位數字入球數量，更成為神戶勝利船的隊長；雖然在離隊前一季入球數字減少，但渡邊千真仍為球隊貢獻7個入波，表現絕不失禮。

雖然年過30，但渡邊千真依然受到大阪飛腳的招攬加盟。渡邊千真的衝刺力雖然已經不如以往，但晌場上依然有甚大的牽制作用，效力大阪飛腳3季期間一直在主力陣容之中，2020球季更在日職聯上陣33場，對於當季取得日職聯亞軍可說是有一定功勞。

已成沙場老將的渡邊千真，上季為FC橫濱出戰日職聯，球隊雖然實力平平，但渡邊千真上陣30場仍有4個入波，可見寶刀未老。現時渡邊千真就繼續為FC橫濱征戰日乙賽事，FC橫濱晌日乙暫時排第二，話唔定下季仲有機會見到渡邊千真再次晌日職聯上陣呢！

本周日職聯直播時間：

6月25日下午3：00 橫濱水手 對 柏雷素爾 有線電視602／662

6月25日下午6：00 川崎前鋒 對 磐田山葉 有線電視602／662

6月26日下午1：00 北海道札幌岡薩多 對 大阪飛腳 有線電視601／661

6月26日下午5：00 名古屋鯨魚 對 鹿島鹿角 有線電視605／665

6月26日下午6：00 鳥棲砂岩 對 FC東京 有線電視604／664

本周日乙直播時間：

6月26日下午1：00 千葉市原 對 東京綠茵 有線電視602／662

6月26日下午6：00 FC琉球 對 町田澤維亞 有線電視601／661

*直播時間以電視台公佈為準

【J.LEAGUE香港情報站】日職聯每月焦點（6月）：