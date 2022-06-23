亞協盃　大戰當前！顏樂楓梁振邦有話兒

「亞協盃」J組賽事，由理文及東方龍獅兩支港超球隊打響頭炮，兩軍近年無論在本地賽事，或「亞協盃」賽場都有過不少交鋒機會，今場戰果必定左右最後出線形勢，其中兩軍核心球員顏樂楓及梁振邦，賽前亦講到對今場對決的看法。

有別於上屆分組賽在香港舉行，今屆各支球隊要去到泰國武里南競逐出線資格，香港球隊自然就沒有了主場優勢，對此「光頭」說到：「上年喺香港，仲要喺我哋嘅主場將軍澳運動場踢，對我哋來講係絕對嘅優勢。今年喺泰國踢三隊都更難適應，令大家實力更平均。」理文於上屆成績令人鼓舞，「光頭」誓言今屆目標，是爭取「每場要贏」。

早前雙方都有主力獲港隊徵召，遠征印度於「亞洲盃」外圍賽勇奪決賽周資格，無論理文或東方球員都功不可沒，惟去到「亞協盃」賽場，「光頭」認為球員回到各自球會「各為其主」：「我只會希望自己球隊勝出，無其他諗法。」

東方龍獅在上屆「亞協盃」首場不敵理文，最終無緣晉級，今仗雙方再次交手，老大哥梁振邦直言希望復仇成功：「始終我哋目標係出線，點都一定要贏依場先有機會，如果唔係結局就同上年一樣。」他續指理文前場進攻辮數及變化多，需要多加提防。

今次大軍名單中東方挑選了不少年輕球員，部分小將在今仗大戰前夕難免會感到緊張，「傻邦」表示教練團隊於賽前，特意安排一些較輕鬆的訓練環節，為他們減壓：「盡量令到個氣氛好似平時喺香港練波咁樣，等佢哋唔會太緊張。」