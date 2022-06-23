亞協盃　港超打吡一觸即發

「亞協盃」東亞區分組賽一觸即發，周五（24日）理文將於泰國武里南體育場，與東方龍獅上演港超內訌，為J組爭奪揭開序幕。去年闖入跨區決賽的理文，今屆誓要再接再厲爭取佳績；至於第三度出戰「亞協盃」的東方，為力爭首次分組賽突圍，絕對不會留手，「理東對決」激戰可期。（港台電視32周五晚上6時直播）

今屆「亞協盃」分組賽原定於台南市舉行，惟早前因當地疫情嚴峻，臺南市FC宣布放棄主辦權，結果賽事改於早前曾舉辦「亞冠盃」分組賽的泰國武里南舉行。其後澳門代表澳科鄒北記，再因疫情關係退賽，令J組剩下臺南市FC 、理文和東方龍獅3支球隊角逐。

上屆首次參戰「亞協盃」，理文成功勇闖跨區決賽，今屆「黃黑軍團」捲土重來，除了力爭分組賽出線之外，主教練陳曉明亦希望能在成績上取得突破：「上屆我哋攞到唔錯成績，今屆球員同教練心中都訂立目標，希望有更佳表現。」

理文上周三啟程到泰國備戰今次分組賽，部分陣中主力，早前隨港隊完成「亞洲盃」外圍賽征途，已在武里南與球隊會合並投入操練，「曉明Sir」對幾位港隊成員的恢復情況感到滿意，相信他們今場可以候命，惟荷西安祖和黃皓雋因傷未有隨隊，對人腳調動或有一定影響。

理文於4月附加賽擊敗蒙古代表220體育會，取得今屆分組賽入場劵，相比之下，對手東方在港超停擺後，有更長一段時間缺乏正式比賽鍛鍊，「曉明Sir」認為球隊在這方面有一定優勢，並強調今場開局搶韁非常關鍵：「上場我哋比賽早段時間都唔係咁集中，所以要趁對方未取得比賽感覺嘅時候，要好好把握喺開局取得優勢。」

繼2009及2021年之後，東方再次出戰「亞協盃」分組賽，力爭出線資格。第二度帶領球隊出戰該項賽事的主教練盧比度（Chino），承認今次比賽的難度及挑戰皆不少：「我哋遇到唔少突發情況，被迫令我嘅計劃一改再改，但就算以半力出戰，我哋都會全力以赴，我對現有球員充滿信心。」

球隊自港超停擺後，東方一直缺乏比賽機會，賽前有多位球員，因各種原因離隊或退隊，現時球隊亦受到傷病問題困擾，陣容不整對Chino排兵佈陣影響頗大，但他深信球隊仍有能力爭取晉級。今次東方派出幾位年輕球員出戰，Chino提到會給予小將上陣機會：「希望陣中U18小將，可以藉今次賽事攞到寶貴經驗。」首場對碰就要遇上港超老對手理文，Chino直言不敢輕敵：「呢場出線關鍵戰，對我哋嚟講係場硬仗，理文係香港其中一支頂級球隊，佢哋近年發展好好，我哋會嘗試為佢哋製造麻煩，戰至最後一刻。」