冬奧熱潮未減　金和曉朱定文積極推廣滑雪速滑

香港冬奧代表金和曉和朱定文周四(23日)岀席虛擬跑活動時透露近況，兩人回港後積極推廣滑雪和速度滑冰，薪火相傳。另外二人表示，來年將回到校園繼續學業，長遠再爭取2026年意大利冬奧參賽資格。

金和曉高中畢業後，為圓岀戰冬奧的夢想，決心休學一年。今年8月她將會回美國繼續學業，新學年成為哈佛大學一年級生。回顧第一次冬奧之旅，她的心情仍然興奮，表示一切努力都值得：「即使我去不到冬奧，我都為自己肯去嘗試而自豪，好開心自己有勇氣去挑戰自己。」金和曉4月完成亞錦賽後回港休假，今夏於香港室內滑雪場教授兒童滑雪，積極推廣這項冬季運動。

同樣於美國讀書的朱定文，8月亦會回當地繼續醫科課程，有份開辦香港速度滑冰學院的他表示，近月忙於舉辦不同課程，「希望乘着冬奧熱潮，向市民推廣速滑。」他坦言香港運動員備戰冬奧有一定難度，但見到其他氣候類似國家同樣有運動員岀戰冬奧，感到動力大增: 「我們星期一至四香港陸上訓練鍛練體能，五至日內地專業冰場訓練，見到牙買加有運動員在沙灘模擬雪地訓練，覺得身同感受，感到鼓舞。2026年我都想再一次挑戰自己，參加冬奧。」