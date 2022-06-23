張小倫不被傷患擊倒 明言：因為熱愛所以堅持

香港花劍「大師兄」張小倫、羽毛球混雙代表李晉熙，以及兩位北京冬奧代表朱定文及金和曉，於周四（23日）齊齊現身奧運大樓，參與奧運日啟動儀式。其中早前遭受阿基里斯腱完全斷裂的張小倫透露，傷勢康復進度良好，更表示傷患不會影響自己對劍擊的初心。

6月23日為每年的「奧運日」，為了隆重其事，港協暨奧委會於周四在奧運大樓，舉行奧運日啟動儀式，並邀請張小倫等4位運動員出席，4位港將亦輪流分享，代表香港出戰不同比賽的得著及感受，當中張小倫講述康復進度，更引來全場掌聲鼓勵。

自5月份在韓國花劍大獎賽，與對手相撞倒地後，證實左腳阿基里斯腱完全斷裂的張小倫，表示手術成功，康復進度遠比想像快，現時已經步行：「正常人阿基里斯腱愛傷，要用6個星期才可以落地，但我只需4個星期。」他表示現時每天約花6個小時恢復狀態：「每天會花兩個小時在水中步行，兩個小時做健身，以及做兩個小時物理治療，所以我每日差不多由早上做到下午才完結。」

常言傷患是運動員最大敵人，因此運動員回想受傷的片段帶來的痛苦可想而知，但小倫仍然能夠仔細地，描述傷患來襲的細節：「我在比賽中途突然很不集中，對手衝過來，身體自然反應避開，結果踏空了，想再發力時，阿基里斯腱便斷開了，斷的一刻沒有感覺，腳沒有力。當我摸摸左右兩邊的腿筋，發現左腳像是失去一些東西。」但他坦言由於經醫院檢查後，發現其筋腱早已出現勞損，因為筋腱斷裂是「遲早的事」。

儘管小倫在比賽中不幸受傷，但他對劍擊的熱愛，似乎未見盡頭，他更明言這次傷患不會打擊對打劍的決心：「我是因為所以堅持而已，所以沒有任何事情可以難倒我。如果我不喜歡打劍，我早就可以選擇做很多東西，但我繼續玩劍擊，就是因為自己很喜歡這個運動。所以我不會被傷患及任何人，影響對這個運動的初心。」