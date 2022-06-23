葡超貨平靚正！優質潛力股有買趁早

葡超被譽為「球壇超市」，多年來出產大量球星，既有豐富本地青訓「土產」，亦有從南美等地輸入嘅「來佬貨」。利物浦今年先後由葡超簽入兩位射手路爾斯戴亞斯及達雲紐尼斯，堪稱最佳轉會操作，令各大球會趨之若鶩，紛紛將目光投向呢個「大賣場」，依家就帶大家一齊去交易現場尋寶，搜羅「潛力股」。

●列卡度賀達

今屆歐國聯A2首場賽事，葡萄牙與西班牙踢成1比1，射入扳平1球嘅球員，就係嚟自布拉加、今屆以19個入波排葡超神射手榜第3位嘅列卡度賀達。

列卡度賀達係賓菲加嘅青訓產品，但成名卻喺布拉加。列卡度賀達職業生涯2013年喺塞圖巴爾開始，效力1年後畀馬拉加羅致，2016年布拉加借用列卡度賀達1年，直至2017年正式買斷，幫助布拉加捧走2020年葡聯盃及2021年葡萄牙盃。

歐國聯射入西班牙1球嘅賽事，係列卡度賀達自2014年9月首度入選葡萄牙大軍後，相隔超過7年，首度為國家隊上陣，佢即刻取得入球，難怪賓菲加出價1,000萬歐元斟佢回巢，不過布拉加早喺舊年已經同佢續約至2026年。德國《轉會市場》網站估計佢嘅身價為2,000萬歐元，對於好多英超球會嚟講，絕對係濕濕碎，唔知會唔有英超球會出手呢？

●拉法施華

賓菲加射手達雲紐尼斯已轉投利物浦，佢隊友拉法施華登陸英超嘅機會都好大。拉法施華啱啱一季聯賽射入8球及貢獻16次助攻，係葡超今屆助攻王，雖然已經29歲無乜再賣出去嘅投資價值，但佢創造入波嘅能力，勝在可以「即食」。

拉法施華2012年喺費倫斯出身，一年後已經被布拉加睇中，喺布拉加踢咗3年後，賓菲加就睇中佢嘅邊路個人能力，將佢收歸旗下。拉法施華踢法有費高嘅影子，踢法具侵略性，鍾意單對單挑戰對方，嘗試盤扭突破。舊年歐國盃葡萄牙分組賽頭場對匈牙利，一直老鼠拉龜，拉法施華71分鐘入替貝拿度施華即刻激活球隊，葡軍入嘅3球都係由佢喺右路發難造成，包括博到12碼以及同C朗連續兩次超靚「撞牆」。

據知英超球會狼隊想簽拉法施華，打算壯大「葡國幫」，賓菲加已從薩克達羅致大衞拿尼斯，位置及踢法同拉法施華相似，增加拉法施華離隊機會。

●域天拿

波圖自家青訓向來有一手，其中域天拿值得留意，呢位中場喺2019年喺二隊效力，去到2020年1月便「升呢」上一隊，鑑於出場機會較少，之後被借到英超最強「葡國幫」狼隊，上季回歸波圖後表現逐漸成熟，各項賽事共上陣47次，貢獻4球兼5次助攻，更3度當選葡超月份最佳球員，比早前從賓菲加高價加盟利物浦嘅神鋒達雲紐尼斯多2次，並且3次獲選葡超月份最佳中場，協助波圖成為雙冠王，唔講得笑。

域天拿係中場多面手，能勝任防中、進攻中場及邊路等位置，傳送成功率達90%，除咗已成波圖核心球員外，佢亦先後為葡萄牙青年隊，出戰U19及U21歐國盃獲得亞軍，今年3月更首度獲徵召成為大國腳，並喺世盃附決賽贏北馬其頓2比0作處子登場。

有指域天拿依家合約中有4000萬歐元買斷條款，據報法甲豪門巴黎聖日耳門打算直接用呢個價錢收購佢，睇嚟波圖都係留唔住佢。

●法蘭斯高艾雲尼臣

波圖專喺南美洲尋寶，尤其鍾意森巴兵，出身於巴甲老牌球隊富明尼斯嘅法蘭斯高艾雲尼臣，喺2020年9月以880萬歐元轉投波圖，1個月後首度披甲對基維辛迪，立即攻入奠勝士哥。雖然艾雲尼臣之後被調落二隊，但5仗狂轟6粒，再被提升上一隊。

經過首季適應後，艾雲尼臣上季開始擔正，加上路爾斯戴亞斯季中改投利物浦，令佢更不可或缺，單計聯賽30仗便有14球進帳，成為陣中次席射手，並且喺葡盃7次上陣入7粒，係自1997/98球季球隊名宿兼巴西中鋒查度之後，另一位於呢項盃賽攻入6球或以上嘅波圖球員，乃球隊榮膺雙冠王嘅重要功臣。艾雲尼臣於1月當選葡超月份最佳前鋒，除咗大勝比蘭倫斯4比1之役首次喺聯賽戴帽外，險勝馬里迪莫2比1嘅乖巧後腳入波，更獲選1月葡超最佳入球，有指佢身價已上升到2200萬歐元，絕對係抵買潛力股。

●柏祖干卡維斯

士砵亭喺2020年1月將中場般奴費南迪斯賣畀英超球會曼聯後，即刻用平價簽入咗柏祖干卡維斯，作為般奴費南迪斯嘅接班人，呢位23歲進攻中場嘅表現，再次證明士砵亭高層嘅眼光相當獨到。

柏祖干卡維斯加盟士砵亭嘅第1季，即以23個入波成為葡超神射手，同時帶領球隊奪得葡超聯賽冠軍，兼且當選葡超最佳新人，令士砵亭球迷立即忘記般奴費南迪斯。

雖然上季柏祖干卡維斯表現有所跌Watt，不過充滿創造力嘅佢，仍然係唔少歐洲豪門嘅獵物，士砵亭亦喺上年年底決定提前同佢續約，將合約內嘅買斷費由6,000萬歐元加至8,000萬歐元，呢個金額對於一啲能力被視為可以媲美般奴費南迪斯嘅新星嚟講，絕對屬於「合理範圍」，柏祖干卡維斯去歐洲頂級球會發展，相信只係時間問題。

●達利美

亞洲前鋒近年喺歐洲打出名堂，孫興民今年拎到英超金靴前，其實伊朗射手達利美喺2019/20球季已經成為葡超金靴，而且佢當時效力嘅球會只係里奧艾維，令佢做神射手嘅震撼度進一步提升。達利美成為神射手後即被班霸波圖招攬，繼續保持極高入球率，上季葡超又轟入20球，僅次於以1億歐元轉投利物浦嘅達雲紐尼斯。

達利美雖然係亞洲人，但擁有1米87嘅龐大身形，而且射術相當高超，前季歐聯8強對車路士嘅倒掛金勾入波，就令球迷印象深刻。早前葡萄牙《紀錄報》曾報道，意甲勁旅AC米蘭有意用2,000萬歐元收購達利美，如果消息屬實，呢個可能係29歲嘅達利美最後一個征戰5大聯賽機會。