香港女子隊　劉潤兒起孖　友賽4球挫新加坡

香港女子足球代表隊周四（23日）作客惹蘭勿剎體育場，與新加坡女足代表隊進行國際A級友誼賽，結果憑劉潤兒上半場梅開二度，加上王素嫻和梁匡蕎換邊後各入1球，港隊女足以4比0取勝。

港隊今場由外流桃園戰神的吳卓蔚把守大關，馬澤純和冼仲意等坐鎮後防，隊長陳詠詩於中場負責派牌，劉潤兒和林永嫻負責攻堅。港隊開局就好快搶得控球上的優勢，採取主動，11分鐘就憑劉潤兒門前「執雞」成功，取得領先優勢。2分鐘後，港隊繼續搶攻，再由劉潤兒再於門前補中，為港隊贏到2比0。

兩隊換邊後都作出陣容調動，港隊繼續控制戰局，53分鐘，胡彩瑤高波吊入禁區，王素嫻接應射入，為港隊將領先優勢拉開到3比0。主隊亦創造出反擊機會，55分鐘，後備入替的依莎迪接應長傳殺入禁區，人堆中勉強起腳，未能命中目標。其後港隊再換入許以心、梁匡蕎、陳穎霖等後備球員。

比賽後段，港隊取得前場罰球機會，陳詠詩傳入禁區，後備入替的梁匡蕎跳頂得手，為港隊「埋齋」。最終港隊女足成功將領先優勢保持到完場，以4比0擊敗新加坡女足。今場是港隊女足新加坡之旅，與當地代表隊的首場對決，兩軍將於周日（26日）再度交手。