森巴熱潮席捲英超　Big6搶購巴西4大神鋒

森巴熱潮席捲英超！夏季轉會市場漸趨熱烈，英超各路雄師都極力增兵，除曼城同利物浦兩大班霸外，Big6其餘4隊不約而同睇中巴西嘅年輕前鋒，據報阿仙奴收購加比爾捷西斯已進入最後階段後，「兵工廠」將再同車路士爭奪拉芬夏比洛尼，熱刺則正式接洽愛華頓嘅李察利臣，而忍手多時嘅曼聯亦終於出招，力斟坦哈格舊部安東尼馬菲奧斯來投。

英國傳媒報道，曼聯嘅轉會計劃再有動作，球會已決定出手搶阿積士右翼安東尼馬菲奧斯，呢位22歲巴西國腳上季荷甲有12個入波同10次助攻，被坦哈格視為解決困擾多年右翼問題嘅人選。著名記者Romano報道，安東尼對於加盟曼聯極有興趣，已要求阿積士聽取報價，希望獲球會放人。

坦哈格上月離開阿積士後，安東尼曾喺社交網感性留言：「感激你畀我嘅一次，如果你需要我，我一定會企喺你嗰邊。」消息指曼聯希望4,000萬鎊可以簽入安東尼，不過阿積士就索價6,000萬鎊，兩間球會將繼續交涉，安東尼嘅施壓或會令阿積士「鬆手」。

阿仙奴喺巴西總監伊度策劃下，亦繼續打造森巴鋒線，據報佢哋同曼城就加比爾捷西斯轉會商討多時，終於就約5,000萬鎊轉會費達成口頭協議，「兵工廠」亦隨即將注意力放喺列斯聯右翼拉芬夏比洛尼身上，不過就要同車路士、巴塞隆拿競爭，消息指阿仙奴希望用速度取勝，有報道指約6,000萬鎊嘅出價已經送上，等待列斯聯回應。

另一方面，車路士同熱刺亦對愛華頓前鋒李察利臣虎視眈眈，網站《Goal》報道熱刺日內會率先出手，開價6,000萬鎊收購25歲嘅李察利臣，而受到財政問題困擾嘅「拖肥糖」亦已做好套現準備，轉會有望水到渠成。