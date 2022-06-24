港超聯　標準流浪保師足球會聯手　冀加強青訓發展

標準流浪周五（24日）宣布與集中培訓青少年足球員的保師足球會（Boas），建立青訓合作關係，兩隊將由來季開始，聯手組成U14梯隊，並以標準流浪名義出戰香港超級青年聯賽（青超聯），標準流浪總監李輝立（Philip）希望合作計劃，能夠為流浪港超隊提供人才。

對於青訓合作計劃，會如何對球會帶來幫助，Philip表示以往都有留意保師足球會，在港足「長青樹」法比奧的弟弟盧比斯執教下，於青年級賽事取得相當優異的成績，因此他期望是次合作，能夠為流浪青超聯梯隊，以至港超隊提供人才：「港超聯球隊能夠為年輕球員提供平台，讓球員們建立足球生涯，所以我希望能夠在這個層面，與保師做出好成績。」

保師足球會其中1位負責人黃偉樑則透露，保師足球會的球員經過挑選後，會加入流浪現有的U14梯隊訓練，並出戰來季青超聯。他又指因為流浪是重用年輕球員的球會，令他們相信流浪能夠提供較好的平台，予一眾小將發展。

另外Philip表示標準流浪計劃於7月初開操，而後衞金旻奎和林遼太目前則正在酒店隔離，他同時透露來季將會有一至兩名巴西籍新援加盟。