NBA選秀爆冷門　班卓路當選狀元

NBA選秀今日（24日）舉行，魔術以狀元籤選中杜克大學前鋒班卓路（Paolo Banchero），是繼奧尼爾、韋伯和杜域侯活後，隊史第4個狀元。手握榜眼籤的雷霆和探花籤的火箭，則選中Chet Holmgren和Jabari Smith。

班卓路原被視為探花人選，未料連躍兩級，壓過狀元大熱Jabari Smith，高中狀元。這個身高6呎10吋、體重250磅的前鋒，上季為杜克大學上陣39場，場均交出17.2分7.8籃板3.2助攻，幫助球隊殺入NCAA 4強，並獲選大西洋沿岸聯盟（ACC）的最佳新秀。他將與Cole Anthony、Franz Wagner、Wendell Carter Jr.等人成為隊友，一起帶領上季錄得22勝60負、東岸墊底的魔術走出重建。

就讀岡薩加大學的Chet Holmgren和奧本大學的Jabari Smith，則以榜眼和探花之姿，加盟雷霆和火箭。至於備受矚目的「巨無霸」奧尼爾之子Shareef O’Neal，雖然在選秀落選，但會代表湖人參加下月的夏季聯賽，如果表現出色，有機會獲得一紙合同。另一「星二代」、柏賓之子Scotty Pippen Jr.，則與湖人簽下雙向合同，預計下季會在發展聯盟亮相。