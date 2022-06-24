犯眾憎！般費爆粗鬧隊友　球迷睇唔過眼

曼聯球星般奴費南迪斯球技出色，不過「躁狂」形象就唔多討好，上季比賽期間經常歎氣、搖頭埋怨隊友嘅畫面，已經受到唔少批評，早前歐國聯衝去瑞士後備席爆粗鬧人嘅鏡頭，亦被插似足「難仔」，估唔到近日又有佢爆粗鬧2名曼聯隊友嘅影片流出，唔少球迷都睇唔過眼話佢性格犯眾憎。

曼聯2位巴西球星費特同阿歷士迪尼斯，早前為巴西足球市場公司O Clube Football拍攝名為《一天的生活》影片，不過曝光影片就收錄咗火爆一幕，當時2位巴西球星喺卡寧頓訓練基地拍攝，遠處嘅般奴費南迪斯就大叫：「你哋係嚟踢波，唔係嚟拍片架！影我XX啦！」費特亦不甘示弱還擊：「冷靜啲啦XX！」

片段曝光後引起網民討論，有人撐作為曼聯隊長之一嘅般奴費南迪斯，要求隊友專心踢波係冇錯，不過更多網民質疑呢位葡萄牙中場態度惡劣，而且經常埋怨、鬧人嘅形象已經深入民心，指佢喺更衣室內可能係「犯眾憎」嘅人物。