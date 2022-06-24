熱血拼搏！屯門蝸牛《領跑》大贏家

屯門蝸牛——領展愛匯聚計劃的《領跑 Home Run》社區長跑計劃的其中一隊長跑隊，由就讀或居處於屯門、12－18歲的青年人組成。上年10月剛剛組成的時候，出席的人數寥寥可數，訓練的氣氛也比較冷清，但隨着隊員人數增加，隊員間彼此正面推動、鼓勵，團隊的士氣也因而大增。最後在五月底舉行的五區決戰中，屯門蝸牛更以男女子組總分280分的姿態，成為當日最高累計分數之隊伍，令人矚目。

人丁單薄到熱血拼搏

五區決戰中月底舉行，五隊第一次於運動場上碰面。當天屯門蝸牛男女學員都分別於1500米跑出個人最佳成績，並獲第各人二名。另外1500米男女混合接力賽亦排第二。最後屯門蝸牛以男女子組總分280分成為當日最高累計分數之隊伍，亦囊括疫情間轉成網課的線上隊伍排名第一位！五隊中平均跑得最快，成為五隊之大贏家！

屯門蝸牛學員比實當天等上場時，屯門蝸牛教練Plato Sir叫他們於看台上做體能。整隊二話不說馬上蹲下做平板支撐，眼裏都充滿著拼搏。Plato Sir 表示欣慰，笑說：「一切得來不易！好記得第一堂只有4人上堂，教練學生比例為二比一！最後屯門蝸牛有十七人。屯門蝸牛可能慢熱，但我們一點也不慢！」

疫下變網課隊員學會更主動 路跑隊成大家庭分享生活互相勉勵 年初無奈受疫情影響，跑隊3月至四月暫以網課形式進行，但縱使形式轉變，教練回想，學員卻變得更積極。「雖然之前網課少了互動的機會，但不少隊員變得更主動和自律。更會主動向我請教訓練知識、加操方法等。再加上團體內氣氛積極，屯門蝸牛才可以於第五波疫情完結後復課後不久，仍然取得佳績。」屯門蝸牛復操後的平均出席率屬5隊中最高，更有多次練習達百分之一百！

有別於一般跑隊，《領跑 Home Run》不止練體能，更藉著跑步探索不同的社區景物。屯門蝸牛更要設計屯門的跑步路線，進行社區路線交換跑活動。作自己區主持外，亦要到訪其他隊區。十七位同學都在WhatsApp群組內七嘴八舌，分享心目中最能化表屯門的路線及分功蒐集資料。他們更編寫出主持稿和打卡熱點指南，內容包括最佳尸攝影角度手供其他隊伍參考！社區路線交換跑既能增加自己對居住社區的認知，亦便利當區喜歡跑步的居民，更可向大眾介紹社區特色景點。當然又拉近了隊員之間的距離。

社工學生領袖功不可沒

另一屯門蝸牛「幕後功神」一定是Daisy。Daisy為屯門蝸牛的社區學生領袖，正就讀城大社工三年級的她在屯門蝸牛的佳績上功不可沒。主教練黃浩聰亦曾點名稱讚她的盡責與熱心：「佢為人盡責，性格可愛，喺班入邊發揮好大推動作用！」

她不單將課堂行政事務處理得妥善有序，與學生的關係亦十分融洽，亦會跟她們一起訓練及周末參加社區路線交換跑。她積極推動隊員參與、給予他們正面鼓勵，可以說是見證着隊員，甚至整個隊伍的成長。在決戰當日，她亦在旁落力為學生打氣，最後隊伍取得驕人的成績令她十分欣慰。

派運動防疫包回饋屯門社區

《領跑 Home Run》作為「愛‧運動，展‧關懷」計劃其中一部份，最終是把整個計劃所有累積的運動時數轉化成為運動防疫包，送到長者手上。《領跑 Home Run》的100位青少年累積到超過 2,400小時的運動時數，而計劃另一部分《家家盡展活力》社區體育樂齡以及親子班亦貢獻了超過4,000小時，合共累積超過6,500 小時！ 每8小時運動時數為一個運動防疫包，所以八個月已經成功轉換超過800個運動防疫包！上周（6月18日）屯門蝸牛隊員及領展職員親自到老人社區中心派發及帶領長者一起做運動。社區隊觀塘獵豹和將軍Ohhh都早於七月初各自派出了健兒，身體力行到自己所屬嘅社區派發運動關懷包，希望老友記都可以身壯力健！

1500米個人網上五區男子排名第一名的屯門蝸牛學員張健峰參加活動後更說：「平日看到社會上的問題，不知從何入手幫忙。原來跑步也可以做善事，我覺得更有意義，感謝贊助商給予我們這個機會。」