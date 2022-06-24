港羽小將大豐收　克羅地亞賽獲1金2銀2銅

香港羽毛球隊周四（23日）在克羅地亞公開賽勇奪1金2銀2銅，其中，女雙的呂樂樂／吳邵頤輕取4號種子、拉脫維亞組合，勇奪金牌。

克羅地亞公開賽屬世界羽聯（BWF）未來系列賽級別，周四上演準決賽和決賽。呂樂樂／吳邵頤直落兩局淘汰荷蘭組合後，決賽迎來4號種子、拉脫維亞的Anna Kupca／Jekaterina Romanova。儘管後者4強因對手棄權自動晉級，體能佔優，港將仍以21：11、21：8封后。

男雙方面，鄒軒朗／呂俊瑋以3號種子之姿殺入決賽，首局就與新加坡的黃勁騰／王佳豪鬥到「刁時」，以25：23險勝，可惜其後連輸11：21、18：21，苦戰54分鐘後，屈居亞軍。

至於女單4強出現「港隊內訌」，馬子雪直落兩局擊敗盧善恩，惟決賽遇上越南球手Thi Anh Thu Vu，以9：21、21：16、14：21落敗，收穫銀牌。盧善恩則獲銅牌。

男單戰況最為激烈，共有173名球手角逐。港將吳英倫在外圍賽打足7場，躋身4強，對手是上周德國國際賽冠軍、馬來西亞的賀首維。吳英倫首局先輸12：21，再以21：17扳回一城，可惜未能延續氣勢，決勝局再輸17：21，摘下銅牌，是今月剛滿18歲的他生涯首面成年賽獎牌。