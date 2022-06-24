亞協盃　巴杜姆起孖　東方龍獅反勝理文

「亞協盃」J組爭奪，周五（24日）於泰國武里南體育場揭開序幕，由理文與東方龍獅上演「港超打吡」。結果雙方開局就大演對攻戰，理文雖然先靠基華尼頓的入球搶得先機，但東方龍獅未有放棄，憑馬希偉的入球，以及巴杜姆梅開二度，最終以3比1反勝理文，於分組賽旗開得勝。

理文今場由陳嘉豪把守大關，徐宏傑、余煒廉、迪高和顏樂楓4位早前踢完港隊賽事後歸隊的成員，齊齊擔正，攻堅重責交由洛迪古斯和基華尼頓兩位外援前鋒；東方今場有葉鴻輝、李嘉耀和黃梓浩因傷缺陣，孫銘謙亦要停賽，門將位置起用廖富源，首次於正式比賽亮相的高素巴耶夫，和馬高斯負責鎮守後防，費蘭度和馬希偉於中場組織攻勢，西班牙前鋒巴杜姆夥拍朱偉鈞組成鋒線組合。

理文開局就被逼作出陣容調動，迪高與米基爾碰撞之後受傷，未能堅持比賽，由列斯奧入替，但「黃黑軍團」好快重振旗鼓，10分鐘，基華尼頓接應張憙延的通透直線，禁區外「K角位」起腳燙射遠柱，攻破廖富源十指關，為理文先拔頭籌。落後的東方嘗試反擊，13分鐘，今場擔正的18歲小將馬希偉禁區內射門高出。3分鐘後，馬希偉再接再厲，接應朱偉鈞送出的直線，禁區內冷靜射遠柱入網，為東方扳平比數。

雙方回到同一起跑線後繼續對攻，22分鐘，基華尼頓禁區內頭槌攻門，被及時回防的馬高斯解圍。28分鐘，張憙延傳中，洛迪古斯的埋門未能威脅廖富源。補時階段，馬希偉左路送出長傳，造就巴杜姆形成單刀，後者一控一射得手，為東方臨完上半場前反超前比數。

易邊再戰球場雨勢漸大，落後的理文亦嘗試加大反擊力度，55分鐘，亞哥斯達禁區外推順後遠射，被廖富源撲出底線。其後基華尼頓接應角球，入楔前柱攻門中網側。相反東方把握理文後防空虛，頻頻製造入肉攻勢，巴杜姆和朱偉鈞先後獲得單刀機會，雖然未能破門，但就為理文防線敲響警鐘。61分鐘，東方角球攻勢，由埋伏尾柱的巴杜姆頂入，個人梅開二度，兼為球隊贏到3比1。

理文其後換入金承龍和李康廉加強攻勢，69分鐘，理文獲得前場罰球機會，亞哥斯達操刀射高。72分鐘，基華尼頓傳中，洛迪古斯銅頭一搖，被廖富源救到。比賽後段，朱偉鈞和米基爾，都有埋門嘗試，但未能再增添入球。最終東方將3比1領先優勢保持到完場，於J組首戰旗開得勝。