利物浦繼出售沙迪奧文尼畀拜仁慕尼黑之後，又準備賣走另1位鋒線主力穆罕默德沙拿，根據英國《太陽報》爆料，紅軍同沙拿嘅續約談判陷入僵局，會方為免呢位埃及國腳明夏約滿自由身離隊，造成人財兩失，唔排除提早今夏以6,000萬鎊出售佢，利物浦嘅「歐聯宿敵」皇馬有意簽入呢位英超神射手。

穆罕默德沙拿嘅續約問題已經糾纏多時，有傳佢要求加一倍人工，達到40萬鎊周薪，比現時隊內最高薪球員華基爾雲迪積克多16萬鎊，令會方難以接受，雙方談判陷入僵局。

時間上明顯對利物浦不利，因為一旦拖到明年1月，沙拿就可以同其他球會傾加盟事宜，所以紅軍必須今夏決定沙拿去留問題，若然無法同佢續約，就一定要出售呢位射手，情況就如早前賣走拒絕續約嘅沙迪奧文尼一樣。

沙拿效力利物浦5季，各項賽事上陣254球入156球，協助球隊贏盡英超、歐聯、英聯盃、英足盃、歐超盃、世冠盃等各大錦標。雖然沙拿已經30歲，但狀態仍然當打，上季英超入23球，同孫興民並列射手榜一哥，所以紅軍唔想賤賣佢，將佢標價為6,000萬鎊。

事實上，利物浦早前以8,500萬鎊收購賓菲加射手達雲紐尼斯，被指係為放走沙拿做準備，如果紅軍成功以6,000萬鎊出售佢，加上之前從沙迪奧文尼身上獲得嘅3,500萬鎊轉會費，正好可以抵消買達雲紐尼斯嘅支出有餘。

據悉，皇馬最有興趣收購穆罕默德沙拿，因為呢支上季西甲及歐聯冠軍未能簽入法國前鋒基利安麥巴比，正在物色其他射手，若然紅軍出售沙拿，雙方有望一拍即合。

值得一提，利物浦曾於2018及今年歐聯決賽不敵皇馬，其中2018年決賽，沙拿被當時皇馬中堅沙治奧拉莫斯整傷，留下不可磨滅陰影，佢今屆歐聯決賽前夕，曾經揚言要報仇擊敗皇馬，但最後都係功敗垂成，估唔到下季可能成為「銀河艦隊」一員。