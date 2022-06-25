大專盃　男足4強爆發　各院校港超兵交鋒

「大專盃」男足4強周六（25日），將在聯校運動中心一觸即發。應屆「成龍盃」盟主香港城市大學，先在頭場下午兩時對陣香港中文大學，尾場下午4時則緊接上演去屆決賽「翻版」，由香港浸會大學硬撼衞冕冠軍香港大學，不過由於疫情關係，比賽繼續閉門作賽，而決賽、季軍戰將在下周六（2日）舉行。

頭場城大對中大，應屆「成龍盃」盟主城大，陣中擁有3名港超聯球員，包括效力冠忠南區門將蔡子濤，以及效力香港U23球員袁世傑、吳子聰。球隊上仗剛以8比1大炒職業訓練局，隊長袁世傑個人梅開二度，這名翼鋒直言自己狀態不俗：「較早前踢完港隊五人『亞洲盃』外圍賽，同埋又有入選『東亞盃』集訓名單，一路訓練量都係無停過，自己又有再加操，上場入完波呢刻更加信心大增。」他續指球隊今仗會踢得較主動，提醒隊友要加強轉攻為守的速率，以免被對手反擊有機可乘。

中大上仗8球輕取香港都會大學，並憑較佳得失球差，事隔三年再次殺入4強。效力晉峰的中堅曾仲楠，前一仗對浸大才正式傷愈復出，上仗客串中鋒即貢獻兩個入球，他承認自身狀態雖未十足，但已「一場比一場好」。作為陣中唯一超聯兵，他表示會盡力幫助球隊：「呢家角色會盡量幫埋身邊隊友，用經驗去提醒佢哋；當然自己一定要踢得好，但場上都想成隊踢得好啲。」「阿楠」承認城大攻力強勁，球隊今仗踢法會偏向保守，並以穩陣為主，希望一眾隊友可以保持團結，踢出爭氣波。

至於尾場浸大對港大，浸大上仗雖以一球不敵香港理工大學，但仍成功守着晉級資格，除了標準流浪小將黎皚韜繼續在陣外，今仗更有效力冠忠南區門將伍瑋謙（Ivan）復任正選。臨急被港隊徵召前往印度參加「亞洲盃」外圍賽的門將Ivan，早前才結束7天隔離，他坦言狀態難免受影響，暫時只恢復大約6至7成水準：「啱啱隔離完狀態一定無咁好，喺酒店雖然都有操體能，但接波上嘅球感需要盡快改善。」Ivan表示賽前全隊皆對今仗感到期待，以一掃上屆決賽落敗的悶氣，他希望後防能夠加強溝通，避免因大意導致失球。

港大於上屆「大專盃」決賽以兩球挫浸大，首度奪得「大專盃」男子足球冠軍，今屆雖然力爭衞冕，但效力晉峰的中場劉君正，卻指賽前未有給予自己太大壓力。「君正」早前在復操後不慎受傷，他亦承認自己狀態未足：「一直都有啲起伏，最近先慢慢拎返少少比賽節奏，要快啲操弗。」今仗再次面對老對手浸大，「君正」希望大家執行到賽前部署，並在埋門決心及把握力上做得更好。除了「君正」外，港大更坐擁另外4名港超聯球員，包括效力冠忠南區的鄭進泓、標準流浪門將盧兆崎、前鋒余在言，以及傑志中場何振廷。