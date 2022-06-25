達成口頭協議　阿仙奴10日內簽「耶穌仔」

英國《每日郵報》爆料，指阿仙奴已經同曼城達成口頭協議，同意以5,000萬鎊收購「藍月亮」前鋒加比爾捷西斯，兩間球會有望喺10日內完成交易，曼城將會用呢筆轉會費收入，收購列斯聯中場加雲菲臘斯。

阿仙奴一直計劃簽入1位前鋒，代替離隊嘅拿卡錫迪，領隊阿迪達早已視加比爾捷西斯為頭號目標，因為阿迪達擔任曼城助教期間，曾經同呢位綽號「耶穌仔」嘅25歲巴西國腳合作過，深知佢實力，好希望佢加盟兵工廠。

由於曼城早前已經簽入挪威神鋒艾寧夏蘭特，加上阿根廷新晉射手祖利安艾華利斯亦會加盟，鋒線有人滿之患，令哥迪奧拿願意放走加比爾捷西斯畀「徒弟」阿迪達，更何況「耶穌仔」只剩下1年合約，球會亦要趁早賣走佢。

阿仙奴同曼城已經就轉會費達成協議，依家只係等兵工廠同加比爾捷西斯傾個人待遇條件，據悉阿仙奴開出26.5萬鎊周薪，係「耶穌仔」現時人工嘅3倍，令佢難以拒絕，有望10日內完成轉會。

事實上，曼城都希望交易盡快完成，因為哥迪奧拿正在爭取收購加雲菲臘斯，為咗減輕球會財政壓力，出售加比爾捷西斯後，可以用5,000萬鎊買入呢位26歲英格蘭國腳，大致完成組軍工作。