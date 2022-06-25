列迪姬贏對手10秒　800自世錦「五連霸」

美國「女水神」列迪姬在匈牙利上演的世界游泳錦標賽繼續譜寫紀錄，周五她以大熱姿態贏得女子800米自由泳金牌，收穫今屆個人第4金，更在該項迎來五連霸寫入史冊，盡顯氣勢。

列迪姬在無敵的姿態由頭帶到尾，以8分08秒04輕鬆袋走金牌，拋離亞軍澳洲的Kiah Melverton（8分18秒77）10秒多，意大利的Simona Quadarella(8分19秒00)獲得季席；這位25歲超級女飛魚今屆參加4個項目全部奪冠，而這面800自金牌也是她生涯第19面世錦賽金牌，同時將世錦賽獎牌數目擴大至22，直迫「水怪」菲比斯的26面紀錄。

「我很開心，畢竟這幾年把時間再推快了一點。」列迪姬賽後更透露了玄機：「的確是與以往有點不同，我跟男隊員一起訓練，幾位選手Bobby (Finke) 、 Kieran (Smith) 及Trey (Freeman)今次都有參賽，他們將我帶動，這也是他們的功勞。」

至於澳洲隊同日亦創了世界紀錄，他們在男女子4X100米自由泳接力，泅出3分19秒38打破了美國隊去年在世錦賽所創的世績，比舊績快了0.02秒，而加拿大及美國則分別獲得亞軍及季軍。

擁有三面奧運金牌的澳洲名將麥姬奧，終於得償所願，她在女子200米背泳憑後勁以0.04秒力壓美國勁敵培根(Phoebe Bacon)，首嚐世錦賽金牌滋味，她賽後坦言：「所有一切都最後都要保持正面。」