日職前列大戰　水手質高主勝有着「素」

周六(25日)下午日職上演前列大戰，「1哥」橫濱水手主場迎戰第4位嘅柏雷素爾，兩支球隊依家只係相差4分，今次交鋒勢必鬥得激烈。橫濱水手實力強橫，喺主場出擊更加係信心保證，近7仗聯賽主場豪取6勝1和佳績，今仗地頭出擊必定全力搶3分，主勝值得睇好。(有線662及602台周六下午3時直播)

橫濱水手上輪2比1作客反勝大阪飛腳，喺聯賽錄得3連勝，球員喺連場勝仗中累積信心，巴西前鋒里奧施亞拉同西村拓真近期狀態大勇，入波能力唔使擔心，即使仍有宮市亮等傷兵，亦無損球隊戰鬥力。

橫濱水手喺主場出戰成績極佳，今季聯賽主場仍未逢1敗，有望藉地利直接擊倒爭標對手，一吐周中日皇盃作客不敵櫪木SC嘅烏氣。

柏雷素爾客場飄忽

柏雷素爾近期氣勢強勁，連埋周中日皇盃贏德島漩渦在內已經5連勝，不過當中有4場勝仗都係喺主場出擊，而佢哋今季作客表現就相當飄忽，仍未試過喺聯賽作客連勝，而且前鋒戴恩費斯杜格拉斯同小將前鋒細谷真大亦上陣成疑，面對主場霸氣十足嘅橫濱水手將會處下風，主勝值得捧場。

直播表

周六3:00pm 日職 橫濱水手 Vs 柏雷素爾

有線662、602台

周六5:00pm 韓職 全北汽車 Vs FC大邱

無綫85台

周六6:00pm 日職 川崎前鋒 Vs 磐田山葉

有線662、602台

周日凌晨零時 挪超 洛辛堡 Vs 基斯迪辛德

ElevenSports

周日8:00am 美職 國際邁亞密 Vs 明尼蘇達聯

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周日8:00am 美職 侯斯頓戴拿模 Vs 芝加哥火燄

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周日10:00am 美職 皇家鹽湖城 Vs 哥倫布機員

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