力爭衞冕日職　川崎前鋒主場博反彈捧上盤

衞冕日職嘅川崎前鋒周六(25日)主場出擊，迎戰今季重返日職嘅磐田山葉。前鋒周中日皇盃意外以0比1不敵東京綠茵出局，今仗決心反彈，主場出擊必定要搶3分，面對作客表現極差嘅磐田山葉，大炒一場並無難度，川崎前鋒今場讓一球、球半，上盤揀得過。(有線662及602台周六晚上6時直播)

川崎前鋒在國際賽休戰期之前成績低迷，連續3輪聯賽未有入波，只有1和2負成績，不過近期表現反彈，先在日皇盃大勝5比0，上場聯賽再以5比2大數北海道札幌岡薩多，小林悠同家長昭博齊齊起孖，周中日皇盃第3圈意外出局，不過佢哋日皇盃只出輪換陣容，今仗回師聯賽主力歸位，定必大踢爭氣波，主場出擊有望輕取對手。

磐田山葉作客腳軟

磐田山葉上場聯賽亦在主場3比1擊敗鳥棲砂岩，前鋒干沙利斯梅開二度，終止聯賽3場不勝頹勢，但佢哋作客演出不敢恭維，近6仗聯賽作客只有2和4負成績未嘗一勝，而且呢6場比賽只入3球。再睇兩隊過去5次交手成績，川崎前鋒取得4勝1和壓倒性優勢，磐田山葉今仗作客凶多吉少。