香港隊　球員球迷鬧市同樂　慶祝亞盃外出線

為了慶祝香港足球代表隊取得2023「亞洲盃」決賽周入場券，香港足球總會周六（25日）於南昌V Walk商場舉行慶祝活動，邀請黃威、鞠盈智及羅梓駿等6位港隊球員到場。其中黃威與羅梓駿皆對於在商場，與球迷見面感到興奮，「羅梓」更笑言出席商場活動令他感到緊張，令他「想起第一次在職業比賽上陣嘅感覺」。

港隊早前在「亞洲盃」外圍賽以最佳次名成績，相隔54年之後，再次殺入決賽周。為了讓球迷和球員可以分享出線的喜悅，足總周六於南昌V Walk商場舉行慶祝活動，當中黃威、羅梓駿、鞠盈智、劉學銘、杜馬思和簡嘉亨6名球員齊齊現身，並吸引過百名球迷到場支持。及至活動尾聲，一眾球員更走到台下，向球迷派發海報並為他們簽名，令氣氛更見高漲。

面對阿富汗的「亞洲盃」外圍賽一戰，為香港射入1球遠射的黃威指，港隊於友賽不敵馬來西亞後，一度對自己產生質疑，但取得入球後，就對港隊轉變踢法更加堅定：「起碼讓自己、隊友或球迷知道，我們的轉變嘅方向係正確，可以消除以往大家對港隊打前場壓迫嘅疑慮，希望可以讓球迷見到新嘅香港隊。」此外，第一次以港隊名義，出席商場活動的黃威，對在場球迷的支持感到驚喜，並表示希望港隊在將來取得更好的成績，再與球迷同樂。

效力傑志的羅梓駿指，自己亦是第一次在商場活動，與球迷接觸，令他感到緊張：「上台發言時，我都有少許緊張，諗起第一次在職業比賽上陣嘅感覺。」他亦笑稱球迷在球場外像「追星」般支持球員，是意料之外的事：「可能有部分球迷住處，與商場並不接近，但都特意到場支持我，令我感到開心。」

作為港隊陣中老大哥的鞠盈智，於活動尾聲忙於和球迷合照，「阿智」坦言自己是首次參與類似的慶祝活動，直言港隊能夠晉身「亞洲盃」決賽周，對本地球圈有正面影響：「我自己都係第一次參加，見到咁多球迷支持港隊，都好開心。」主教練莊恩安達臣為港隊帶來新踢法，惟「阿智」認為球隊在執行教練安排方面，仍有進步空間：「始終安達臣來到香港時間好短，希望透過集訓同友賽，球員同教練一齊進步。」

安帥現時身處泰國，觀察東方龍獅及理文陣中港隊球員在「亞協盃」的表現，但他不忘透過預錄影片，感謝球迷的支持，並提到希望在9月國際賽期，安排港隊在主場進行友賽，對此「阿智」表示十分期待：「香港隊已經好耐冇喺主場比賽，作為球員，係好想可以主場踢波。」

至於帶同女兒到場支持港隊的張先生，對港隊出線感到興奮，他認為商場活動能夠吸引更多人，支持香港足球：「我覺得也有很多人會支持香港足球，只要你做更多宣傳，球迷便會因為能夠，近距離接觸並鼓勵球員，感到高興。」林小姐則以「吐氣揚眉」形容對港隊「亞盃外」出線的感受：「可以在國際賽事，顯示香港人傑出嘅一面及意志，就算以往那麼多年也不能成功，但我們都未曾放棄。」