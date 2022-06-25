迪歷特嫌祖記新約出手低　曼聯車仔爭住簽佢

意大利《羅馬體育報》指祖雲達斯中堅馬菲斯迪歷特不滿球會開出嘅續約待遇低，有意提出轉會要求，引起2支英超豪門曼聯及車路士關注，打算乘虛而入，爭奪呢位22歲荷蘭國腳。

馬菲斯迪歷特3年前以7,500萬歐元轉會費，由阿積士加盟祖雲達斯，合約將於2024年屆滿，祖記希望同佢續約至2026年，但雙方談判失敗，因為馬菲斯迪歷特希望由現時800萬歐元年薪，增加至1200萬歐元年薪，祖記唔肯答應，令佢非常唔開心，短期內唔想再傾續約問題，反而有意要求會方出售佢。

曼聯同車路士都有興趣收購馬菲斯迪歷特，紅魔鬼新帥坦哈格執教阿積士時期，馬菲斯迪歷特正係佢麾下主力，想同呢位中堅再次合作，甚至有意用迪歷特取代哈利馬古尼嘅位置。

至於車路士今夏失去2位中堅魯迪格、安達斯基斯坦臣之後，需要補充防線人腳，亦睇中迪歷特。

據悉馬菲斯迪歷特嘅合約買斷費為1.2億歐元，祖記要求最少要有1億歐元轉會費，先至會出售呢位中堅，成為交易最大障礙。