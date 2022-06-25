兩大勁旅為世錦隔空火併　美國卻利兩槍破9秒8

田徑世錦賽下月中在美國俄勒岡州上演，兩支田徑壇勁旅美國及牙買加周五進行隔空火併，美國名將卻利在100米跑創佳績，連續兩槍突破9秒80，而牙買加名將比力克跑出9年來最佳成績，女飛人費絲亞在全國賽100米初賽已跑出10秒70，狀態弗爆。

美國與牙買加兩支田徑強隊在為世錦賽作最後熱身及備戰，百米飛人一直都是粉絲最關注的項目，美國東奧銀牌得主卻利在全美賽暨世錦選拔賽盡顯強勢，在男子100米準決賽及決賽連續兩槍跑入9秒80，先後跑出9秒76及9秒77強勢奪標，不但創了自己的最佳時間，也打破了美錦賽賽會及大會紀錄，為即將出戰世錦賽注下強心針。

另邊廂進行的牙買加田徑錦標賽，男子100米決賽同樣精彩，32歲曾於2011年奪得世界冠軍的老將比力克，憑着後勁以9秒85率先衝線奪冠，並自2013年以來再次打破9秒90大關；而新星沙維爾（Oblique Seville）以9秒88獲銀牌，同樣是牙買加在世錦賽的奪金希望。

至於三屆奧運金牌得主的牙買加女飛人費絲亞則狀態大勇，她在100米跑初賽已跑出10秒70，與她上周在巴黎的鑽石聯賽所跑出的10秒67相當接近，這位35歲巨星試圖力爭個人在世錦賽的第10面金牌。世錦賽將於7月15至24日於美國俄勒岡州舉行。