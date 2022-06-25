亞冠盃　機會創造能力強！基爾頓再上榜

「亞冠盃」賽會近日於Facebook專頁，分享東亞區分組賽一項數據，統計哪位球員於比賽中創造最多入球機會，其中傑志巴西中場基爾頓，繼上屆分組賽之後再上榜，成為東亞區創造機會第二多的球員。此外，部分傑志球員包括羅梓鈞、鄭展龍及趙聡悟等，已經回到賽馬會傑志中心進行訓練。

傑志於今屆「亞冠盃」J組脫穎而出，以最佳次名成績，首次晉身淘汰賽階段，其中基爾頓作為中場主力，4場分組賽皆有份上陣。近日「亞冠盃」賽會分享的統計數字顯示，基爾頓於分組賽創造出16次進攻機會，次數為東亞區第二多，僅次於23次的FC大邱巴西中場般奴拉馬斯。上屆「亞冠盃」東亞區分組賽，基爾頓曾以19次「創造機會」，與川崎前鋒的脇坂泰斗並列該項數據的首名。

傑志完成分組賽征途後，一隊成員仍在休假，惟不少球員包括羅梓鈞、鄭展龍及趙聡悟等在短暫的休季期，都已經回到賽馬會傑志中心訓練，以備戰8月展開的淘汰賽，其中季初經歷重傷的何振廷，亦出現在訓練場上。早前再隨港隊勇奪「亞洲盃」決賽周資格的「羅梓」，就表示：「隔離7天沒有太多運動，而且在隨港隊在外期間，知道傑志中大醫務中心已開放予球員使用，故想立即回來看看。」