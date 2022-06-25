大專盃決出四強　理大浸大首名出線

籃球大專盃今日（25日）在偉衡體育中心決出女子四強。面對粒粒皆星的理大，港大中鋒馬丹鳳幾乎打滿全場，攻下15分，但雙拳難敵四手，以53：63落敗，排A組次名晉級，將與B組首名浸大爭奪決賽席位。

理大有多達7個甲組球員，無論經驗、板櫈深度均勝一籌，但港大首節打出驚喜，憑着楊溢希和馬丹鳳合力攻入12分，領先16：13。港大優勢未有維持太久，理大內有吳欣潼鏟分，外有陳穎欣和劉芳盈投籃，半場反超前31：26。即使楊溢希和馬丹鳳回敬兩球三分，但隨着眾人體力下滑，失誤漸多。反觀陳穎欣快攻屢試不爽，理大一度拉開20分差，以首名姿態晉級四強。

儘管失落小組首名，但港大隊長馬丹鳳（阿毛）說：「輸波都開心。」因為輸的過程中，看見隊友的進步。「雖然對面有7個甲組球員，我們只有3個，但大家差不多歲數，勁極有個譜，關鍵是鬥心。」隊友如楊溢希和黃靖霖，都是學界勁旅英華出身，卻因疫情鮮有比賽，「沒見慣大場面，常常覺得自己好差，我作為隊長就要帶起她們。」

比賽期間，不時見阿毛鼓勵隊友：「放膽攻，射不入不要緊，再搶回來。」偶爾後備入球，也總是落力拍手，因為她知道籃球不是個人運動：「我是港大重心，但球隊有我又如何，其他隊有好多個『我』，我最想看見隊友打起。」今場看見楊溢希打出信心，取得12分，對阿毛而言，或許比贏球更有成就感。

同日浸大和中大爭奪B組首名，前者上半場已陷入犯規麻煩，主力何佩盈和張芷嵐分別錄得4犯和3犯，短暫退下火線之餘，防守也變得綁手綁腳，落後26：30。惟換邊後，浸大重現招牌緊迫防守，令中大攻勢幾乎停頓，單節僅得9分，瞬間被拉開雙位數差距，終以50：62落敗，會與A組首名理大爭入決賽。