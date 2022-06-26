加里夫巴利去向大反轉　宣布簽約FC洛杉磯

威爾斯國腳加里夫巴利去向大反轉！近日盛傳將加盟家鄉球會卡迪夫城嘅巴利，周日(26日)喺社交網發布一段14秒短片，宣布將會進軍美職簽約FC洛杉磯。據報巴利已同FC洛杉磯簽約1年，巴利嘅人工將會大縮水，不過呢位威爾斯球星志在準備年底世盃決賽周，薪酬並唔係佢考慮轉會嘅因素。

32歲嘅巴利即將約滿皇家馬德里，日前佢喺英冠球會卡迪夫城訓練場現身，瘋傳佢會加盟呢支威爾斯勁旅，不過巴利周日喺twitter透過影片公布去向，着住FC洛杉磯嘅金黑色波衫同Cap帽，做埋佢嘅招牌心型慶祝手勢，片中註明「待會見，洛杉磯！」FC洛杉磯亦有轉載呢段影片，但由於巴利同皇馬仲未完約，所以未可以正式官宣。

效力皇馬9年，拎過5次歐聯冠軍嘅巴利，今次轉會將放棄大部份人工，佢喺皇馬年薪高達2,000萬歐元，加盟FC洛杉磯預料只得唔夠一半，不過佢嘅最大目標明顯係為卡塔爾世盃做準備，12個月合約意味佢會喺下季美職嘅季中完約，古怪嘅合約時間證明佢重點係喺備戰世盃上。

FC洛杉磯成立只有短短7年時間，而且2018年先至進軍美職，不過短時間內就有突出成績，目前喺美職亦位處前列，陣中除擁有墨西哥射手卡路士韋拿外，早前亦已羅致意大利中堅名將基亞連尼，消息指巴利未來幾日就會飛去美國，有望7月9日主場對洛杉磯銀河嘅「打吡戰」，同基亞連尼齊齊首演。