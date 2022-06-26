英媒爆士砵亭斟C朗回巢　車仔新班主想截胡

C朗拿度去向再生變數！當曼聯新帥坦哈格多次表示C朗係球隊重要部份，預料新球會繼續留隊之際，英國《太陽報》爆料指士砵亭已同「紅魔鬼」交涉，嘗試邀請C朗回歸母會。同一時間，《The Athletic》消息指車路士新班主保利，上星期亦同C朗經理人佐治文迪斯會面，傾談有關C朗轉會可能性，似乎有意截胡。

曼聯上季成績差勁，但37歲嘅C朗上陣38場仍有24個入球，據報佢對球會今夏轉會市場表現不滿萌生去意，而佢出道球會士砵亭就有意搶人，消息人士向《太陽報》透露：「士砵亭知道C朗鍾意勝利，但喺曼聯好難短時間內做到，時間已經無多，返葡萄牙完結足球生涯係最佳選擇，士砵亭已經出手接洽。」C朗媽媽Dolores喺上年9月接受訪問，曾經公開表示：「C朗要返葡萄牙踢波，我同佢講過，我想喺死之前見佢重返士砵亭，當時C朗回應『睇下點』。」

不過，如果C朗仍然想喺頂級聯賽作戰，佢亦唔愁冇出路，權威媒體《The Athletic》爆料，車路士嘅美國班主保利喺上星期，同C朗經理人佐治文迪斯會面，C朗轉會可能性亦係兩人話題之一，但報道指車路士會唔會出手仲係未知之數。車路士將盧卡古外借後，一直想物色新前鋒加盟，盛傳史達寧係佢哋頭號目標。