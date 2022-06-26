日職經典對決　鯨魚鹿角「細」均力敵

日職周日(26日)好戲，全力追趕榜首嘅鹿島鹿角作客名古屋鯨魚。鹿角實力雖強，但作客表現不及主場好，估計今場會先做好防守，跟住先至搵機會入波。鯨魚今季改由長谷川健太執教，但踢法仍保留上任意大利籍主帥費卡甸尼風格，防守嚴密，雙方近6次碰頭全開2球或以下，2.5球入球細有計。(周日下午5時開賽)

未計今輪賽事，鹿角係聯賽2哥，與橫濱水手及川崎前鋒鼎足而立，上田綺世及鈴木優磨均有突出表現，不過該隊近期作客成績稍弱，近3仗聯賽作客僅取得1分，今仗遇上防守力強嘅鯨魚，更加唔敢輕舉妄動，希望睇準機會一擊即中，預料今場會少交收。

近年碰頭少入波

鯨魚今季改由長谷川健太領軍，防守穩健優點獲得保留，而且主場攻守數字唔差，今季聯賽主場8戰僅失6球，近兩仗聯賽主場均以1比0小勝對手，防線保持清白，其中擊敗福岡黃蜂一仗，球隊喺10人應戰下憑中谷進之介一箭定江山奠勝，上周中日皇盃小勝金澤薩維根1比0，料會繼續以鐵桶陣迎戰鹿島鹿角，加上兩隊近年碰頭少交收，今仗亦唔會有太多入球，捧入球細啱數。

直播表

周日1:00pm 日職 北海道札幌岡薩多 Vs 大阪飛腳

有線665、605台

周日1:00pm 日乙 千葉市原 Vs 東京綠茵

有線662、602台

周日5:30pm 日乙 FC琉球 Vs 町田澤維亞

有線662、602台

周日6:00pm 日職 鳥棲砂岩 Vs FC東京

有線664、604台

周一3:00am 美職 FC洛杉磯 Vs 紐約紅牛

Now 638

周一8:00am 美職 溫哥華白帽 Vs 新英倫革命

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