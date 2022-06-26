麥勞克林破400米欄世績　奪田徑世錦賽資格

東京奧運冠軍麥勞克林（Sydney McLaughlin）周六（25日）在美國田徑錦標賽中，以51秒41刷新個人保持的女子400米欄世界紀錄，順利取得下月世錦賽資格。

麥勞克林在400米欄跑出51秒41封后，把自己在東京奧運做出的51秒46的世界紀錄，推前0.05秒。宣佈時候的一刻，她笑著舉起大姆指，難掩興奮道：「這裏可是世界田徑首都（尤金）！每次來到這裏，我都有預感發生神奇的事情。」被問到如何慶祝，她搞笑回答：「吃一些蔬菜以外真正的食物，像是芝士漢堡和鬆餅。」

美國錦標賽每個項目的前3甲，會代表美國參加7月15日至24日舉行的世錦賽，意味著麥勞克林與亞軍Britton Wilson、季軍Shamier Little會一同參賽。儘管另一名將Dalilah Muhammad因腳傷未有參加這次國內選拔，但作為上屆世錦賽冠軍，她亦會亮相今屆世錦賽。

同日焦點還有今年完季後退役的Allyson Felix，這個曾在奧運和世錦賽贏過29面獎牌的36歲女將，在400米名列第6，很大機會第10次，也是生涯最後一次亮相世錦賽。