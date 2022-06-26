大專盃男足　城大港大小勝晉級　7·2決賽見

「大專盃」男足兩場4強大戰，周六（25日）在聯校運動中心上演。頭場香港城市大學憑隊長袁世傑射入十二碼，1球小勝香港中文大學，事隔四年再次殺入決賽；至於尾場衞冕冠軍香港大學，則憑鄒熹朗的十二碼，同樣以1球險勝香港浸會大學。決賽及季軍戰，將於下周六（2日）在聯校運動中心舉行。

兩場4強賽事同樣鬥得緊湊，頭場城大與中大半場互無記錄，但下半場50分鐘，城大隊長袁世傑在對方禁區內搏得十二碼，這名效力港超聯球隊香港U23的翼鋒親自操刀射入，這球亦是他近2仗所轟入的第3球，最終帶領球隊以1球小勝中大，事隔四年再次殺入「大專盃」決賽。

賽後「世傑」對攻入奠定性的一球感開心，並滿意自身及球隊表現，認為今仗絕對值得獲勝：「自己搏咗好多犯規，同埋創造咗好多入波機會比隊友，不過今日贏波係所有人嘅功勞，個個落到埸都好落力。」他續指球隊在今屆「大專盃」暫時保持全勝，希望可以取得冠軍，以證明大家的付出沒有白費。

至於尾場港大與浸大半場同樣互交白卷，但下半場初段浸大守將卻在禁區內犯下手球，港大最終憑鄒熹朗這球十二碼，1球氣走浸大，繼上屆「大專盃」決賽後再次擊敗對手，將力爭衞冕。

賽後效力港超聯球隊冠忠南區的港大主力鄭進泓，大讚一眾隊友相當有決心，即使在尾段受壓下亦沒有鬆懈，肯「一人跑多步」，認為球隊能夠發揮出平時水準。對於港大能夠連續兩年殺入決賽，「沙維」直言對球隊是一種肯定：「證明到我哋嘅體系逐漸成熟，嚟緊場決賽我哋有幾個球員要停賽，但球隊都只係得冠軍呢一個目標。」

中大對浸大的季軍戰、城大對港大的冠軍戰，將分別於下周六（2日）下午2時及4時，在聯校運動中心上演，不過由於疫情關係，比賽繼續閉門作賽。