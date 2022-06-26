「足動校園體驗計劃」第2擊

由香港足球總會主辦，2021至22年度「中銀香港社區足球伙伴計劃」重點項目「足動校園體驗計劃」，早前來到了第二站，今次參與活動的小學是位於佐敦柯士甸道103號的德信學校。活動當日天公造美，一班小四同學觀看港超聯球隊傑志在事前準備的教學影片後，隨即親身「學以致用」，渡過一個美好早上。 圖/文：李浚湣

活動當日雖然在早上進行，但30名德信學校四年級的同學卻相當精神，在體育老師的安排下，穿上一身運動服坐在禮堂，觀看由傑志事前準備的教學影片。由於疫情關係，「藍鳥」眾將雖未能親自前往學校與同學們見面，但亦派出「老大哥」唐建文、兩位年青球員曾以行及陳傲軒，隔屏幕向大家教導傳球技巧。

同學們在看過影片後，隨即跟由足總安排的教練到操場練習，在完成熱身動作後，教練安排他們分成3人一組，進行三角傳球練習，同學需要控一腳後才可以傳球；當中「唐文」不忘提醒大家，重心腳在傳球時不能離足球太遠，同時亦要打開腳內側，並視足球中間點為目標，這樣才能完成一記貼地、有力度及方向準確的傳球。

隨後馬上進入第二部分，同學們需要第一時間將足球傳給隊友，而這個練習有一定挑戰性，事關大家除了要運用剛才學到的技巧外，眼晴更要看準傳球的方向，不少同學們在剛開始時顯得狼狽，頻頻把足球控失，不過經過教練及體育老師指導下，同學們很快便「上手」，傳球能力提升了不少。

快樂時光一眨眼就過去，完成訓練後，同學仔亦在活動大使Iris手中，接過由足總及傑志準備的精美紀念禮品，當中更包括「港超聯天書」、傑志練習球衣、文件夾等，全部同學皆滿載而歸。活動過後，黎承澔同學直言今次活動獲益良多：「我覺得傳波係足球基本技巧，要學識佢先可以比賽運用，將個波傳畀隊友，如果傳得唔好就會傳失或者出界。」林恩裕同學則指自己最喜愛第二部分傳球環節，因為傳球過程好像「撞牆」一樣，並從中學懂團體合作的精神。

全港小學早前在疫情期間，暫停面授課堂及校內活動，但署任校長李美鶯表示為令學生強身健體，學校除了盡量提供不同機構的活動資訊予家長外，更不時透過Zoom，與他們在安全環境下進行跳繩等運動。「李校長」解釋由於德信學校是男校，運動對男孩子來說相當重要，因此學校亦大力發展足球等體育項目：「足球係男孩子其中一樣摯愛運動，所以我都有三個足球訓練班，以梯隊形式進行，以往無疫情時候，一星期有一至兩次九龍公園訓練。」

傑志球員拍片分享感受

陳傲軒：要有信念同肯努力

傑志今屆在「亞冠盃」分組賽表現出色，以次名出線16強，唐建文直言球隊在疫情下面對不少困難，今次能夠取得佳績有賴全隊職、球員的共同努力，因此大家亦感到相當興奮。對於「藍鳥」成功創下香港足球歷史，「唐文」則認為意義重大：「畀到大家睇原來香港球隊，去到亞洲都係有競爭性；我唔係淨係參加比賽諗住去經驗，係要爭取成績，想同球迷講，香港有能力挑戰亞洲其他球隊。」

至於上季才升上一隊的小將陳傲軒，早前獲得不少上陣機會，他亦趁機勉勵一班有心成為職業足球員的同學：「首先要有個信念，覺得自己一定可以做到，因為只有咁樣，你先會肯擺時間同精力落去；另外之後肯努力都好重要，職業足球員唔係好多人都做到，你要付出比其他人更加多努力，先可以成為脫穎而出球員。」

首要目標：培育健全人格

德信學校是香港一所著名的天主教全日制男子小學，位於油尖旺區柯士甸道103號，1930年由聖母無原罪傳教女修會創辦，1993年轉交予東亞教育促進會辦理。追求學術卓越固然是重任，然而學校認為健全的人格才是人生最重要的東西，令人主動地愛護別人、貢獻社會，過快樂的生活，並將它視為學校效能的首要指標，致力協助家長培養孩子健全的人格。

德信學校使命是提供靈性、品德、體能、群性、審美及智能等各方面的學習機會，令學生獲得全面發展，並藉此肯定學校成員的價值或成就，鼓勵互相合作，去發掘及發展個別潛能。德信足球隊近年積極參與不同比賽，曾於2015年「油尖旺學界慶回歸足球比賽」中奪得季軍，而U10及U13的同學亦於2018年，參加了賽馬會五人足球盃比賽。