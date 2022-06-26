香港隊　鞠盈智新季仲未有着落

香港足球代表隊早前於印度，歷盡千辛萬苦，完成了艱巨的任務，事隔超過半世紀，再次躋身「亞洲盃」決賽周，同時再次喚起球迷對香港隊球員之關注，這點從上周六(25日)在商場舉行的港隊慶祝活動，現場反應熱烈，可見一斑。不過，在一片掌聲和喝采聲背後，有個別「功臣」新一季尚未有着落，仍然待業當中。

於印度3場均有上陣的鞠盈智「小鞠」，被問及新一季的情況時淡然道：「我同南區約滿之後，到依家都仲未知會點，雖然球圈個環境唔係咁好，但我覺得要落班應該都唔會太大問題嘅.......。」

另外，「小鞠」提到曾有球員因為沒有球會合約在身、缺乏保險的情況下拒絕為球隊效力，他說：「港超球隊好多都一季季咁簽，而香港隊比賽通常喺季後，嗰時未有球會嘅情況，我已經試過幾年都係咁。同樣情況其他人選擇唔踢香港隊可以理解，佢哋都係為自己着想。我雖然冇球會合約在身，但都好想踢香港隊，唔會理受傷嘅問題，呢個係我自己嘅諗法。」他補充謂假如獲港隊徵召出戰「東亞盃」，將會欣然接受：「我年紀大，除咗想享受足球，都好想繼續為香港隊出一分力。」