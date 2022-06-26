PSG即將公布新帥 網民睇淡：咪又係一樣

法國《巴黎人報》爆料，指法甲冠軍巴黎聖日耳門(PSG)已經同尼斯達成協議，同意以1,000萬歐元買斷對方教練加迪亞嘅合約，並將會聘請呢位55歲「神奇教練」為新主帥，接替普捷天奴。

巴黎聖日耳門原本屬意邀請施丹執教，但被呢位前皇馬主帥拒絕，因為佢希望擔任法國國家隊領隊，所以PSG轉為聘請加迪亞接手領軍，更不惜以1,000萬歐元向尼斯買斷佢嘅合約，加上同普捷天奴解約，賠償1,500萬歐元，換言之PSG今次換帥已經用咗2,500萬歐元，預料未來幾日會正式公布加迪亞加盟。

加迪亞2009年喺聖伊天展開教波生涯，執教呢支球隊近8年，期間贏得2013年法聯盃冠軍。加迪亞5年前加盟里爾，並於2020/21年球季協助球隊爆冷力壓巴黎聖日耳門，奪得法甲冠軍，佢上年夏天轉投尼斯，上季帶領球隊獲得聯賽第5位及法足盃亞軍。

據悉PSG之所以聘請加迪亞領軍，好大程度上因為新任總監甘波斯同佢關係非常好，有「用人唯親」之嫌。

由於PSG已稱霸本土賽事，球隊最大目標係奪取歐聯冠軍，所以一直想搵「歐聯專家」施丹執教，但加迪亞嘅歐洲賽經驗不足，難怪唔少網民都睇淡佢前途，認為PSG或者可以繼續壟斷法甲錦標，但去到歐聯都係冇得發圍。