亞協盃　臺南市FC激鬥理文

周一(27日)晚「亞協盃」J組上演次輪賽事，中華台北代表臺南市FC於泰國武里南體育場激鬥理文。首戰失利的理文今場必須贏波，才能保住出線希望，目標明確；至於由香港教練郭嘉諾領軍的臺南市FC，經過上屆參賽經驗，誓要於亞協盃有所突破，兩隊決心爆棚，激戰可期。（港台電視32周一晚6時直播）

今屆捲土重來的中華台北代表臺南市FC，早前特意聘請香港教練郭嘉諾，以及提前赴泰國集訓，「嘉諾Sir」在賽前記者會上表示，對球隊狀況感滿意。對手理文上仗不敵東方龍獅，但他提醒球員萬勿輕敵：「跟據過往我喺香港教波嘅經驗，呢場波一定難踢，尤其佢哋前線有好多出色嘅球員，好似基華尼頓同洛迪古斯成日喺重要關頭入波。」「嘉諾Sir」強調球隊會先做好防守，同時亦要主動爭取入球，希望能夠全取3分。

為了增強球員心理質素，「郭Sir」特意找來曾在英國職業球隊及港超聯擔任運動心理諮商師的鄧皓禮（Alex），他自今年4月份開始，透過視訊方式為球員提供心理訓練課程。主力陳瑞杰坦言獲益良多：「呢樣訓練係我過去冇接觸過，包含冥想訓練、正念思考等，令我面對訓練或者喺比賽困境時，可以有唔同思維去面對。」隊長陳威全亦表示球隊目標是首名出線，目前隊內士氣高昂：「球隊請咗最了解香港足球嘅郭教練，以及搵來運動心理諮商師幫手，我哋都好期待今仗。」

理文分組賽首戰以1比3不敵東方龍獅，主教練陳曉明坦言球隊需要忘記失利，全力面對餘下的挑戰：「上場表現唔好係事實，最重要係唔可以被失敗影響，上場波已成歷史，冇人知道之後比賽會點，希望球員忘記過去，專注應付今場大戰。」

「黃黑軍團」上屆分組賽曾以4比1擊敗臺南市FC，但「曉明Sir」預料今仗唔會咁輕鬆：「上屆我哋有主場優勢，而且同上屆相比，理文同對手嘅實力差距正在縮小，我哋尊重對手，今場會全力應戰。」除有傷在身的荷西安祖今次未有隨隊，迪高和余煒廉上場皆因傷退下火線，對理文人腳調動或有影響。

此外理文4日內迎來第2場激戰，中場主力顏樂楓直言球隊有能力應付密集賽程：「今場波會有陣容變動，希望可以注入新能量，我哋喺應付緊密賽程方面有經驗，呢方面相信冇問題。」

【雙方預計陣容】

臺南市FC

門將：18段昍

後衞：14劉和翰 2陳威全 6蘇德財 21馮少祺

中場：5沈云燮 12陳瑞杰

中場：16林凱恩10馬可 7姚克錡

前鋒：8安以恩

理文

門將：28陳嘉豪

後衞：26黃俊皓 2列斯奧 3徐宏傑 29余沛康

中場：10亞哥斯達 16顏樂楓 44中村祐人

前鋒：7李康廉 9洛迪古斯 91基華尼頓