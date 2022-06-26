中大首名出線　蕭瑋耀學會相信隊友

籃球大專盃今日（26日）決出男子四強。面對城市大學，儘管中文大學中鋒佘睿文和蕭瑋耀陷入犯規麻煩，但板櫈夠深下，成功轉危為安，以79：66搶下B組首名出線權，下周日（3日）會與A組次名、衞冕的浸會大學爭奪決賽席位。

中大和城大4強門票已到手，但今場關乎首名出線，照樣打得肉緊。中大上半場憑着吳嘉軒射入3球三分，獨取13分，領先38：31。換邊後，中鋒佘睿文5犯「畢業」，另一前場主力蕭瑋耀也有4犯在身，一度打亂節奏。不過，蕭瑋耀迅速調整，保護籃底之餘，內外開弓，攻入18分，連同吳嘉軒的22分進帳，以13分差拿下B組首名，下場會與浸大重演上屆決賽戲碼。

「今場麻麻，因犯規問題亂了節奏，好在最後做回防守，保護籃板。」蕭瑋耀笑說。即使背負4犯，他沒像過往英華時期，或剛進中大還是「新鮮人」的時候一樣意氣用事，繼續做好本分，製造機會給隊友，這些都是成長的痕迹：「以前很暴躁，老是怪責別人吹我犯規，卻不想想自己哪裏做不好，搞亂成隊波。現在會信隊友，4犯都好，後面還有很多人support。」

信隊友，是蕭瑋耀效力中大3年學到最重要的一課。畢竟年少氣盛，打球「想威想型」正常不過，也只會想着怎樣鏟進去得分，「隨着師兄畢業，想多了，不是只想眼前一步，還要想想之後兩三步怎run，製造機會給人。」上屆決賽，中大不敵浸大屈居亞軍，他直言不時回想這場敗仗：「警惕自己不要重複犯錯，我們目標是冠軍，無論對手是誰都要砌低。」

同日浸大和珠海爭奪A組次名出線權。珠海射手黎梓健第二節弄傷右膝，仍帶傷上陣，單節狂轟4球三分，一度追剩3分差距，可惜決勝節熄火。反觀浸大主力張文健手感發燙，接連命中遠投，重新拉開比數，終以80：66有驚無險出線。

黎梓健全場射入6球三分，彷彿球交到他的手裏，已入了一半，強如浸大，都要不斷提醒隊友「唔好放佢啊」，但熟悉珠海的人，都知道以前不是這樣的。他直言在「珠海四子」（葉俊傑、蘇尚瀛、鄧志恒和鍾俊昇）時期，自己只是第5人，被打點的防守漏洞：「我不是甚麼明星球員，球技不好，功能單一⋯⋯」

但就讀珠海4年，他一直堅守本分，即使手腕裹着繃帶，膝蓋受傷，也堅持每日練三分，才造就這場「好波」：「可能我不會打到好高水平，不會贏好多獎，不會出名，也不會帶到大家贏球，但我想告訴自己，我堅持的路沒有錯，努力不會白費。」今年畢業的他，下周六（2日）會帶領珠海出戰名次賽，不為大專生涯留憾。

男子分組賽賽果

A組

理大 5勝0負

浸大 4勝1負

珠海 3勝2負

港大 2勝3負

恒大 1勝4負

樹仁 0勝5負

男子B組

中大 6勝0負

城大 5勝1負

教大 4勝2負

職訓 3勝3負

嶺大 2勝4負

都大 1勝5負

科大0勝6負