香港女子隊　曾麗薇建功　友賽「雙殺」新加坡

香港女子足球代表隊周日（26日）繼續作客新加坡，與當地女足代表隊進行第二場國際A級友誼賽。最終港隊憑曾麗薇上半場一箭定江山，以1球小勝新加坡，繼周四（23日）後再次獲勝，港隊大軍將於周一（27日）啟程回港。

港隊今仗正選陣容只有一個調動，由許以心取代馬澤鈍出任中堅，門將吳卓蔚繼續把守最後一關，隊長陳詠詩坐鎮中場，上仗梅開二度的劉潤兒、連同林永嫻、王素嫻在前線負責攻堅。

上仗以4球大炒新加坡的港隊，今仗初段繼續採取主動，22分鐘王素嫻右路開出角球，對方門將手槌打出不遠，曾麗薇在尾柱成功補中，港隊領先1比0。上半場尾段港隊差點再下一城，可惜王素嫻的罰球，以及林永嫻的頭槌同樣無功而還，後衞郭藹嵐更因傷被換出，半場港隊領先1球返入更衣室。

易邊後港隊繼續圍攻，56分鐘王素嫻右路傳中，隊長陳詠詩頭槌被門將撲出；2分鐘後，謝穎芊禁區內射門可惜高出。65分鐘陳詠詩罰球角度太正，被門將一抱入懷。港隊之後陸續收起多名主力，換入朱寶恩、程嘉音等小將，79分鐘再錯失黃金機會，朱寶恩接應梁匡蕎橫傳，近門撞射僅僅斜出。比賽尾段港隊再接再厲，梁匡蕎左路推大位勁射中楣，朱寶恩頭槌亦頂不中目標。最終港隊維持以1比0擊敗新加坡，在友賽成功「雙殺」對手。