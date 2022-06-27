曼城拍板連簽3星　菲臘斯日內簽約響頭炮！

衞冕英超嘅曼城再出重鎚！據英國傳媒報道，「藍月亮」今個星期內將一口氣連簽3名新兵，英格蘭國腳中場加雲菲臘斯由列斯聯加盟已經傾掂，轉會文件亦閃電辦妥，價值4,200萬鎊嘅交易預計48小時內落實。消息指曼城同時拍板簽入左閘古古列拿同門將史堤芬奧迪加，本周內可以搞掂。

曼城簽入艾寧夏蘭特同祖利安艾華利斯2名前鋒後，增兵注意力轉移去中後場，巴西老將費蘭甸奴今周約滿離隊，據聞即將重返巴甲帕拉尼恩斯，曼城亦第1時間引入替補，用4,200萬鎊成功簽入加雲菲臘斯，轉會權威記者Romano證實，轉會費同球員合約已經傾妥，列斯聯周日(26日)更已發出轉會文件，只等加雲菲臘斯簽名就可以官宣。

曼城收購白禮頓嘅西班牙左閘古古列拿亦好事近，領隊哥迪奧拿決定動用3,000萬鎊收購呢位23歲新星。有趣嘅係，Romano日前喺twitter報道曼城簽入加雲菲臘斯後，會視古古列拿為頭號目標，古古列拿「本尊」竟然畀Like呢個貼文，西班牙媒體《ElDesmarque》更指轉會可望今個星期內完成。

門將方面亦有新面孔出現，曼城將會簽入自由身嘅德國門將史堤芬奧迪加，呢位29歲球員上季效力德甲比勒費爾德，但未能阻止球隊降班，佢亦有入選德國國家隊去年歐國盃嘅後補名單。《每日郵報》指曼城已為佢安排體測，完成後會簽約3年，取代薩克史提芬做艾達臣摩拉斯副手。