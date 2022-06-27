曼城清洗功臣　貝拿度施華自薦投巴塞

曼城上季成功衞冕英超，不過衝擊歐聯寶座功虧一簣，領隊哥迪奧拿今個夏天進行換血，近年立下唔少戰功嘅3名功臣加比爾捷西斯、史達寧同辛真高都會被清走，不過令曼城最意外嘅係，葡萄牙中場貝拿度施華決心求去，據報更多次自薦加盟巴塞隆拿，或會打亂哥迪奧拿嘅部署。

簽入艾寧夏蘭特等炙手可熱嘅球星，曼城前線亦要「減磅」，只剩1年合約嘅加比爾捷西斯同史達寧將被放走，加比爾捷西斯已傾掂4,500萬鎊轉會阿仙奴，而史達寧就盛傳將會加盟車路士，至於烏克蘭守將辛真奴，傳聞亦獲紐卡素、愛華頓等球會垂青，離隊機會極大。

不過，上季踢出加盟後最好表現嘅中場貝拿度施華，據報要求離隊轉投巴塞隆拿，呢位葡萄牙國腳1月份已同巴塞會長拉波塔私下達成協議，問題係曼城唔想放人，而且轉會費亦係一大難題。西班牙《世界體育報》報道，貝拿度施華轉會決心極大，多次向巴塞會長、副拿長同總監傳短訊，希望巴塞盡快提出收購，消息指巴塞教練沙維亦打算以佢作為重建核心，但要等賣走法蘭基迪莊後，先可以動用資金作出收購行動。