杜凱琹與朱成竹擦出火花　港乒收穫1金2銅

港乒隊在斯洛文尼亞公開賽繼續傳來喜訊，東京奧運贏得女團銅牌的三位功臣均有牌落袋，杜凱琹更與另一名新星朱成竹擦出火花，贏得女雙金牌；港隊此行收穫1金2銅。

繼上站克羅地亞獲得一面混雙銅牌之後，香港乒壇「一姐」杜凱琹今次首次與朱成竹拍檔出戰女雙項目，前三板控制處理甚好，進攻積極，先後在8強及準決賽力壓捷克及跨國組合，勇闖決賽，這對新組合在冠軍戰面對印度的MUKHERJEE Ayhika／ SEN Prapti，愈戰愈勇，教練形容兩位女將表現投入，進攻質量命中率很高，對旋轉的控制能力明顯提升，整場比賽積極主動，最終以3比0擊敗對手，奪得冠軍。

至於另兩位東奧銅牌得主李皓晴及蘇慧音表現亦相當出色，她們在女雙過關斬將，惟殺入準決賽不敵該印度組合，最終收穫一面銅牌，教練形容前三板受對方控制，對抗能力要再加強，幸而隊友杜凱琹與朱成竹為她們成功復仇。

此外，「一哥」黃鎮廷與新拍檔陳顥樺都有不俗表現，他們在男雙爭逐殺退多支歐洲組合，可惜在準決賽以0比3不敵南韓的趙大成／張禹珍，在不設季軍戰的賽制下，袋走一面銅牌；而黃鎮廷繼上站獲混雙銅牌後，連續兩站都有收穫。