跳水開館夢之隊奪首金　曹緣三屆3米板稱王

在布達佩斯舉行的游泳世錦賽跳水開館，中國「夢之隊」派出最強組合贏得賽事首金，兩屆冠軍曹緣與東奧金牌王宗源由頭帶到尾姿態，壓倒英國組合奪走男子雙人三米板金牌。

曹緣與王宗源在頭四輪表現完美，雖然後段有輕微失誤，最終以總成績459.18分奪冠，這是曹緣個人的第三面世錦賽金牌，他過去於2017及2019年分別配搭秦凱及謝思埸奪得三米板冠軍，而王宗源於去年的東京奧運就與已退役的謝思埸在此項獲得金牌，因此這對「強強組合」是中國隊的金牌保證。

這對「強強組合」最高分數獲得了98.04分，而他們一直領先，最後一跳只要獲得72.34分就足夠奪標，最終他們以一個難度系數不高的動作出戰，並獲得了79.80分；王宗源賽後坦言在最後一跳不是太完美，但整體他們的發揮已經很好。

至於上屆(2019年)獲得銀牌的英國組合夏丁與勞格，以451.71分再獲銀牌，他們對成績感到滿意，而銅牌則落在德國的巴夫（Timo Barthel）／魯丁格（Lars Rüdiger）手中，魯丁格是去年東奧的銅牌得主，而這面銅牌也是德國自2007年後在世錦賽收穫的首面跳水獎牌。