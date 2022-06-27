甲組聯賽盃　沙田深水埗出線　7·3上演四強

甲組「聯賽盃」周日（26日）上演最後一輪賽事，其中四場矚目大戰皆在蒲崗村道公園人造草球場進行。B組由於佳聯元朗面對東區失分，以2比1險勝南華的沙田戲劇性升上小組首名，與深水埗攜手出線；至於A組和富大埔只能1比1打和黃大仙，令同樣與中西區打成平手的高力北區，成功保住小組首名。

B組賽前形勢相當混亂，南華、沙田、佳聯元朗及深水埗皆有機會出線，因此南華對沙田一仗尤其關鍵，上半場雙方互無記錄，易邊後沙田率先打破悶局，蕭嘉明接應張國明傳送後勁射，先被門將錢國琛擋出，但「燒雞」快步補射得手。68分鐘沙田再下一城，南華門將錢國琛解圍省中自己隊友，梁善豐禁區內將皮球送入空門，助沙田領先至2比0。

1分鐘後梁創業在禁區窄位起腳，省中人入網，替南華追近至1比2，但之後南華無以為繼，最終沙田以2比1險勝南華，以9分升上小組榜首。另一場東區對佳聯元朗則踢成1比1平手，最終元朗未能壓過同得7分的深水埗，無緣晉級4強。

至於A組賽前和富大埔及高力北區已篤定出線，今仗屬於首名之爭，和富大埔今仗以試陣為主，收起了部分主力，最終下半場被黃大仙逼和，踢成1比1，只能以次名出線。而0比0悶和中西區的高力北區，則成功保持首名席位。兩場4強賽事將於周日（3日）在九龍灣公園足球場進行，頭場下午3時30分先由深水埗對高力北區，尾場5時45分再由沙田對和富大埔。

【甲、乙、丙組「聯賽盃」第5周賽果】

甲組(A組)

永義地產 6比3 愉園

中西區 0比0 高力北區

和富大埔 1比1 黃大仙

甲組(B組)

東區 1比1 佳聯元朗

南華 1比2 沙田

乙組(A組)

屯門 0比5 虎門

東昇 0比2 油尖旺

丙組(B組)

福建 2比1 和富社企