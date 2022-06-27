韋比回歸英超　網民：唔怪得唔買人！

英國各大傳媒報道，前英超球證韋比將會強勢回歸，取代退休嘅萊利成為英超球證「揸弗人」！呢次人事變動立即成為英超熱話，事關50歲嘅韋比多年來被稱為「曼聯御用球證」，唔少判決都被指偏袒「紅魔鬼」，大批網民隨即表示明白點解曼聯暑假遲遲唔買人，因為最關鍵嘅韋比已在陣中！

曾執法過296場英超、吹過世界盃決賽周同歐聯嘅「名哨」韋比，2014年宣布離開英超，去美職擔任裁判管理工作，但隨住英國職業裁判員公司(PGMOL)主席萊利退休，據報韋比將會回流接任。消息傳出後唔少網民留言：「曼聯今個夏天最佳收購」、「曼聯買唔到球員，因為經費用咗喺韋比身上」、「解釋到點解曼聯冇興趣簽任何球員」......

韋比被稱為「曼聯御用球證」，網上有大量佢着住曼聯波衫嘅改圖都成為經典，前利物浦前鋒賴恩巴布喺2011年，曾轉載「韋比曼聯」改圖兼留言：「呢個叫最佳球證？笑話！」結果成為英超第1個因網上留言而被罰款球員。韋比曾經喺自傳入面表示唔係曼聯球迷，自稱「愛隊」係低組別球會洛達咸。