港超聯　理文韓援金承龍宣布將掛靴

效力港超聯球隊理文的南韓鋒將金承龍，周一（27日）透過個人社交媒體，宣布將於「亞協盃」分組賽完成後掛靴。在接受本報訪問時，「承龍大哥」坦言在香港留下美好回憶，並對其19年職業球員生涯感到滿意，坦言是時候「唞一唞」。

37歲的金承龍出道於FC首爾，職業生涯效力過全北汽車、蔚山現代及FC江原等韓職球隊，亦曾外流大阪飛腳、中岸水手及武里南聯等球會。2012年幫助蔚山現代問鼎「亞冠盃」冠軍的金承龍，過去亦曾做過南韓小國腳，贏得2004年U19亞錦賽冠軍。2020年金承龍首次來港效力和富大埔，並於去年轉投理文。

「承龍大哥」於社交媒體上宣布會在「亞協盃」分組賽後掛靴，並寫道：「作為球員我每日努力工作，多得貴人相助，我有幸喺唔同國家踢波，感激一路以來遇過嘅所有人，多謝你哋喺我職業生涯路上嘅扶持。」他續稱對19年職業生涯非常感恩，展開人生新一頁後，生活將不再受比賽戰果所影響。

「承龍大哥」接受訪問時，直言對自己在球場上的成就感到滿意：「唔敢想像我會做到職業球員咁長時間，對呢段旅程我感到好開心好滿足。」2012年「亞冠盃」，金承龍隨蔚山現代殺入決賽，並於對吉達艾阿里的最終一戰，貢獻1入球1助攻，幫助球隊以3比0取勝，捧起冠軍獎盃，「承龍大哥」則形容這場決賽是其職業生涯的最佳時刻。

近年這位南韓老將於港超賽場綻放生涯餘暉，惟他在港效力的幾季征途，都受到疫情影響，過去一季港超更因此腰斬，「承龍大哥」承認對此留有遺憾：「好可惜過去一季港超被取消，如果唔係疫情，好肯定我同理文可以成功問鼎獎盃。」在出發前往泰國出戰今屆「亞協盃」分組賽前，「承龍大哥」已在個人社交平台上載貼圖，分享在香港的「美好回憶」，他承認在離港一刻感到不捨：「我去過好多地方踢波，係離開香港一刻好唔捨得，喺呢度識到好多好朋友，經歷過好多美好時刻。」

金承龍表示完成「亞協盃」分組賽後，會先回到南韓休息一段時間，對於未來的打算，他透露有計劃執起教鞭，並笑言離不開體育界：「可能會學金鐘國（南韓藝人），去健身房操番大隻先！」