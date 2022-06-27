梅萊三度與蘭度合作　感激對方「雪中送炭」

前英國網球「一哥」梅萊日前表示，早前有不少教練拒絕協助他備戰，因此他很感激第三度成為其教練的捷克名將蘭度，仍然相信自己的能力，他亦對於能夠在溫布頓錦標賽開打前回復狀態，感到樂觀。

現年35歲的梅萊，自2017年開始已飽受傷患困擾，令他的表現無復舊觀，縱使他近年的排名已有所上升，但仍僅列第51名。這位曾經兩奪溫網男單冠軍的英國名將，早前為了備戰於家鄉出戰大滿貫，便於今年3月，與前教練兼捷克名將蘭度第三度合作。梅萊日前透露，他與蘭度「再續前緣」前，已慘食不少教練的「閉門羹」，因此梅萊對蘭度回歸教練團隊感到高興：「我們以往曾取得極大的成功，彼此亦十分了解對方，蘭度到現在仍相信我的能力。過去一段時間，亦沒有太多球手及教練能做到這些成就，但蘭度就做到了。」兩人過去合作確實取得不俗的成績，除了兩座溫網冠軍外，亦曾奪得1次美網及兩面奧運金牌。此外，雖然梅萊6月於斯圖加特網球賽，帶傷作戰屈居亞軍，繼而缺席皇后會盃賽，但他仍對溫網開打前，回復狀態感到樂觀。

溫布頓網球賽於周一（27日）正式開打，前「一哥」梅萊會於同日出戰首圈賽事，並將與澳洲球手德克禾夫正面交鋒。