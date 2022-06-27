FIBA開綠燈！香港籃球隊獲准11月重新參戰亞洲盃

香港籃球總會申請重新參加亞洲盃一事獲得好消息，籃總今日（27日）收到國際籃協亞洲 FIBA Asia的信件回覆，批准香港隊重新參賽，分組比賽將於11月7日至15日舉行，這是疫情衝擊下，港隊相隔一年零五個月後，再踏上國際賽舞台的日子。

籃總剛發出聲明指出，「本會早前於4月11日向FIBA Asia提出重新參賽亞洲盃外圍賽預賽2025，並於6月27日收到FIBA Asia通知可獲重新參賽，比賽日期定於11月7至11月15日舉行，而比賽地點有待FIBA Asia通知，多謝各界人士關注。」籃總重申，他們將竭力跟進事項，如有進一步資訊，會再向各方交代事件進展。

2025年亞洲盃第一階段外圍賽分成4組，港隊原本與關島、新加坡、柬埔寨同屬C組。不過，由於3月底大會截止報名時，本港疫情非常嚴峻，而所有體育處所都要關閉，考慮到球員的健康安全，以及缺乏訓練的種種原因，加上一旦退賽會面臨賽會過百萬的巨額罰款，故籃總當時認為退賽對各方都是最佳選項。

其後疫情漸漸消減緩和，球圈人士紛紛表態希望港隊能有機會參賽，故籃總聆聽各界意見後，主動聯絡FIBA提出重新參賽要求。終於今日獲得FIBA開綠燈，香港籃球總會主席陳瑞添坦言，很多謝賽會接受籃總的解釋，亦因應疫情的變化而容許港隊重新參賽，沒帶任何懲罰，籃總遴選小組將定出亞洲盃外圍賽資格賽的名單，7月進行針對性集訓。除了香港，本身亦已退賽的柬埔寨亦有回歸賽事的可能性。賽事小組賽打兩輪爭出線席位。由於賽期在11月，與本地甲一聯賽季後賽撞介，故甲一賽期將須要作出調節。

香港隊經驗後衞鄭錦興對於港籃獲准再參賽感到高興，而他與一眾20多人的亞運集訓隊隊友，亦隨時準備好為球隊候命：「首先籃總今次肯接受球員意見，作出行動，是好好的第一步。而每一個球員，都應該更珍惜國際賽的機會，也希望將來有更多不同水平的國際賽可舉行，不但止一隊或年長成員可參賽，而是讓年輕的梯隊成員可以代表香港，汲取大賽經驗，加速他的進步及成長。」

另一港隊成員蔡再懃對決定同樣表示歡迎：「好興奮，希望香港可以爭入正賽，我們好久沒有打國際賽了。」阿懃承認有意參賽，期望港隊會有集訓，讓球員提升狀態，不過他擔心賽期會與甲一聯賽相撞，待籃總再作安排。