細威上年跣到拉傷　溫網首次開放中央場練波

溫布頓網球錦標賽今屆話題特別多，「網壇女王」S威廉絲闊別球場一年回歸爭逐成為其中一個焦點，這位前世界「一姐」與今年爭取個人第三個大滿貫的拿度，周二齊齊亮相爭逐溫網第一擊。

「細威」去年於首圈因為拉傷而退賽，然而多位球星也曾質疑溫網主球場草地太跣，今年這項具145年歷史的大滿貫首次讓球員於賽前「踩場」練習以作適應，以減低球員受傷風險。由於要「養草」的關係，溫網過往在比賽前兩周都封閉主球場，希望以最佳的草坡地讓球員比賽，然而去年因為草地太跣令不少球員受傷，「細威」是其中一位，更要含淚離場，而祖高域及澳洲「壞孩子」基治奧斯都多次滑倒，法國球手文洛連奴對住費達拿，最後都因拉傷而退賽。

一年後重返溫網的「細威」，其世界排名已跌到1204位，以外卡參賽的她於周二出戰首圈面對排名113的法國24歲女將譚恩，40歲的「細威」在中央場練習後表示：「我覺得要更多的準備，一個月、兩個月甚至三個月或更多。」然而她於溫網前只與積芭合作打了兩場雙打賽事。

不過，「細威」強調未考慮退休，「我仍有很多的動力，是真的。」她坦言去年美網曾計劃參戰，但因要保護大腿的膕旁肌最終擱置：「我不是退役，我只需要讓體能準備最好，所以當然沒有太多的計劃，但我知道我會回歸，當然溫布頓是個最好的地方。」這位7屆溫網冠軍力爭個人第24「貫」，當然最大的障礙會是目前當紅的世界「一姐」波蘭的施華德。

至於今年已袋走兩個大滿貫冠軍的拿度，則爭取追平「細威」所保持的「23貫」、史上最多贏得大滿貫紀錄，缺席了溫網兩年的他周二將亮相對戰阿根廷的Francisco Cerundolo，而他上周出戰一項草地表演賽作熱身，最終獲次席。由於俄羅斯麥維迪夫被禁賽，德國沙維列夫因傷缺席，爭取衞冕的祖高域與拿度被編為頭兩位種子，如果他們碰頭將是決賽，而祖高域要爭取成為史上第4位連續四屆捧走溫網冠軍的球員，他是比賽的頂頭大熱。