亞協盃　反擊奏效！理文挫臺南市FC　

「亞協盃」J組賽事周一（27日）繼續於泰國武里南體育場進行，由理文面對臺南市FC。結果理文憑翁煦濤、杜查祖利亞和後備入替的張憙延，下半場各入一球，以3比1擊敗靠馬可射入12碼破蛋的臺南市FC，收穫今屆分組賽首勝，用3分送別今場過後退役的南韓老將金承龍。

首戰失利的理文，為保住出線機會今場不容有失，正選陣容作出5個調動，前日職巴西前鋒杜查祖利亞擔任箭頭，與基華尼頓，以及賽前宣布今場後掛靴的南韓老將金承龍，組成進攻三叉戟。中村𧙗人復任正選，黃俊皓則客串出任中堅，與徐宏傑鎮守後防中路。香港教練郭嘉諾領軍的臺南市FC，則派出馬可和安以恩負責攻堅。

理文開賽就主動出擊，4分鐘，基華尼頓與中村𧙗人禁區頂一次撞牆配合，前者落底傳中，造成門前一陣混亂，但未能形成攻門，其後顏樂楓禁區外嘗試遠射，亦吿高出。早段受壓的臺南市FC，找到突擊機會，12分鐘，姚克錡右路傳中，馬可接應頭槌頂高。14分鐘，基華尼頓橫傳禁區頂，開局進攻參與度頗高的翁煦濤，後上遠射斜出。3分鐘後，基華尼頓殺入禁區起腳中柱。

控球率佔優的理文繼續搶攻，24分鐘，中村𧙗人接應長傳殺入禁區，可惜射門太正，被臺南市FC門將段昍沒收。35分鐘，金承龍右路地波傳入門前，中村𧙗人後上面對空門剷射，但未能命中目標。4分鐘後，馬可接應長傳，沿左路殺入禁區窄位起腳，僅僅柱邊出界。上半場補時階段，臺南市FC使出「手榴彈」戰術，安以恩頭槌頂高，雙方半場互無紀錄。

換邊後，理文終於打破僵局，55分鐘一次反擊機會，基華尼頓右路傳中，翁煦濤後上接應射入，為球隊取得領先優勢。61分鐘，曾錦濤與金承龍撞牆後施射，僅中網側。今場獻出職業生涯最後一戰的金承龍，及後亦被張憙延入替。69分鐘，理文再靠反擊發圍，杜查祖利亞引球長驅直入禁區，面對段昍冷靜射入，為球隊再下一城。惟僅僅3分鐘後，臺南市FC就搏到12碼，由馬可操刀射入，將分差拉近。

臺南市FC入球後搶回不少氣勢，74分鐘，姚克錡禁區內獲得起腳機會，被出迎的陳嘉豪撲出。2分鐘後，輪到馬可闖入禁區起腳，再被陳嘉豪化險為夷。78分鐘，理文把握對手後防空虛再打反擊，杜查祖利亞橫傳，由張憙延「埋齋」。最終理文鎖定3比1勝局，取得今屆分組賽首勝，惟兩戰過後得3分的「黃黑軍團」出線形勢依然被動。

理文在分組賽最後一仗順利擊敗臺南市FC，雖然在過程中錯失很多入球機會，未能將比數擴大，但主教練陳曉明坦言對球員表現感到驕傲：「好高興見到球隊，可以擺脫上場不敵東方龍獅嘅頹勢，所有球員喺場上都發揮出永不放棄嘅精神，竭盡全力爭勝，去保持晉級希望。」

陣中主力金承龍賽前宣布掛靴，「曉明sir」大讚這名韓援過去兩年為球隊貢獻良多，包括上年在「亞協盃」亦交出不少入球及助攻，承認他的掛靴是一種遺憾，但自己會尊重他的決定，祝願他在未來有更愉好的生活。另外「曉明sir」又透露陣中另一前鋒杜查祖利亞將會離隊，感謝他為球隊的付出。